Petrol-Diesel Price Today: 19 सितंबर को अपडेट हो गए ईंधन के लेटेस्ट प्राइस, जानिए आज आपकी जेब पर क्या होगा असर
By अंजली चौहान | Updated: September 19, 2025 09:03 IST2025-09-19T09:02:02+5:302025-09-19T09:03:29+5:30
Petrol-Diesel Price Today: ये दरें तकनीकी रूप से बाज़ार से जुड़ी होती हैं, लेकिन ये उत्पाद शुल्क, आधार मूल्य निर्धारण ढाँचे और अनौपचारिक मूल्य सीमा जैसे नियामक उपायों से भी प्रभावित होती हैं।
Petrol-Diesel Price Today: तेल विपणन कंपनियाँ प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों को वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के अनुसार अपडेट करती हैं। यह दैनिक संशोधन पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को नवीनतम और सटीक ईंधन कीमतों तक पहुँच प्राप्त हो।
19 सितंबर को शहरवार पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें:
शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर)
दिल्ली 94.72 87.62
मुंबई 104.21 92.15
कोलकाता 103.94 90.76
चेन्नई 100.75 92.34
अहमदाबाद 94.49 90.17
बेंगलुरु 102.92 89.02
हैदराबाद 107.46 95.70
जयपुर 104.72 90.21
लखनऊ 94.69 87.80
पुणे 104.04 90.57
चंडीगढ़ 94.30 82.45
इंदौर 106.48 91.88
पटना 105.58 93.80
सूरत 95.00 89.00
नासिक 95.50 89.50
आप भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कई तरीकों से देख सकते हैं:
ऑनलाइन पोर्टल और वेबसाइटें: कई समाचार और वित्तीय वेबसाइटें हैं जो रोज़ाना अपडेटेड ईंधन की कीमतें दिखाती हैं। आपको बस अपनी पसंदीदा वेबसाइट पर जाकर अपने शहर का नाम खोजना होगा।
मोबाइल ऐप्स: इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी प्रमुख तेल कंपनियों के अपने मोबाइल ऐप्स (जैसे Fuel@IOC, SmartDrive, My HPCL) हैं, जिनके माध्यम से आप अपने शहर में ईंधन की लाइव कीमतों की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा, Google Play Store और Apple App Store पर कई थर्ड-पार्टी ऐप्स भी उपलब्ध हैं जो आपको यह जानकारी देते हैं।
एसएमएस (SMS) सेवा: कुछ तेल कंपनियां एसएमएस सेवा भी प्रदान करती हैं। आपको एक विशेष फॉर्मेट में एक एसएमएस भेजना होता है और बदले में आपको आपके शहर के पेट्रोल और डीजल की कीमतों की जानकारी मिल जाती है।
समाचार चैनल और अखबार: कई समाचार चैनल और अखबार भी रोज़ाना सुबह पेट्रोल और डीजल की कीमतों को प्रकाशित करते हैं।