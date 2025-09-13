ओरेकल के शेयरों में उछाल के बीच बेंगलुरु के युवा कर्मचारी रातोंरात बने करोड़पति, जानें कैसे

बेंगलुरु: ओरेकल के संस्थापक लैरी एलिसन ने हाल ही में टेस्ला के एलन मस्क को कुछ समय के लिए पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने पर सुर्खियाँ बटोरीं। हालाँकि एलिसन का शीर्ष पर बने रहना ज़्यादा समय तक नहीं रहा, लेकिन उनकी कुल संपत्ति में भारी उछाल आया।

इसका श्रेय ओरेकल के एआई क्लाउड सेवाओं में अरबों डॉलर के सौदों को जाता है, जिससे इसके शेयर की कीमत में 36% की वृद्धि हुई - 1992 के बाद से एक दिन में सबसे बड़ी वृद्धि। इन एआई सौदों ने न केवल एलिसन की संपत्ति में वृद्धि की, बल्कि ओरेकल के कई कर्मचारियों को रातोंरात करोड़पति बना दिया। बेंगलुरु के कई तकनीकी विशेषज्ञों के वेतन में भारी वृद्धि हुई, जिससे वे रातोंरात करोड़पति बन गए।

ओरेकल के कुछ कर्मचारियों ने अपनी कमाई में अप्रत्याशित वृद्धि साझा की - यह सब उनके सीटीसी में शामिल प्रतिबंधित स्टॉक इकाइयों (आरएसयू) की बदौलत हुआ। आरएसयू (प्रतिबंधित स्टॉक इकाई) एक प्रकार का कर्मचारी मुआवजा है जिसमें एक कंपनी भविष्य में कर्मचारियों को कंपनी के शेयर देने का वादा करती है, जो कि वेस्टिंग शेड्यूल नामक विशिष्ट शर्तों के अधीन होता है।

इन शर्तों में आमतौर पर एक निश्चित अवधि के लिए कंपनी के साथ बने रहना या प्रदर्शन लक्ष्य हासिल करना शामिल होता है। लोकप्रिय प्रोफेशनल कम्युनिटी ऐप ब्लाइंड पर एक यूजर ने अपना उत्साह साझा किया: "हे भगवान, आज मैं करोड़पति हूँ!"

उन्होंने बताया, "फरवरी में मुझे ओरेकल में नौकरी से निकाल दिया गया था और नौकरी खत्म होने से पहले मैंने दोबारा नौकरी कर ली थी, और अपने सारे शेयर रख लिए थे। आज, कमाई के बाद, मैं ज़िंदगी में पहली बार करोड़पति बन गया हूँ! शुक्रगुज़ार हूँ।"

इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में भी, यह कहानी उन लोगों के लिए भी उतनी ही उल्लेखनीय रही, जिन्होंने अपने करियर में मुश्किल से दो साल ही बिताए हैं, और ईआरपी क्षेत्र की इस दिग्गज कंपनी में हाल ही में हुई दर्दनाक छंटनी के दर्द को भुला दिया है। ओरेकल ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आक्रामक रूप से प्रयासरत है, और इसके शेयरों में आई तेजी ने कुछ युवा कर्मचारियों के लिए अचानक धन अर्जित किया है।

एक शीर्ष स्तरीय कॉलेज से बीटेक स्नातक, जो 2022 में ओरेकल के बेंगलुरु कार्यालय में शामिल हुआ था, अब ओरेकल के शेयर मूल्य में ऐतिहासिक उछाल के बाद अपनी कुल संपत्ति 1.5 करोड़ रुपये आंक रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह संपत्ति काफी हद तक कंपनी के शेयरों में लगी है, जिसे वह अगले दो वर्षों में बेच सकेगा।

एक अन्य मामला एक प्रमुख संस्थान के 2024 इंजीनियरिंग बैच के 22 वर्षीय युवक का है, जिसे 60 लाख रुपये के वार्षिक वेतन के साथ-साथ 60 लाख रुपये के आरएसयू की पेशकश की गई थी, जो तीन वर्षों में लागू रहेंगे। अब तक, इन आरएसयू का मूल्य 1.25 करोड़ रुपये हो गया है और 2027 तक 2 करोड़ रुपये से अधिक होने की उम्मीद है।

10 सितंबर को, ओरेकल ने एआई क्लाउड सेवाओं पर केंद्रित कई अरबों डॉलर के सौदों की घोषणा की। इस घोषणा से इसके शेयर मूल्य में 36% की वृद्धि हुई, जो 1992 के बाद से एक दिन में सबसे बड़ी वृद्धि थी। कंपनी का बाजार पूंजीकरण रिकॉर्ड 933 अरब डॉलर तक पहुँच गया। यह तेजी इतनी महत्वपूर्ण थी कि ओरेकल के सह-संस्थापक लैरी एलिसन कुछ समय के लिए एलन मस्क को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए।

Web Title: Know How Oracle’s AI Boom Made Bengaluru Techies Millionaires Overnight