Jammu: वर्ष 2025 में कश्‍मीर आने वाले साढ़े दस लाख स्‍वदेशी पर्यटकों ने उस कथन की लाज जरूर रखी है जिसमें कहा जाता है कि जमीं पर कहीं स्‍वर्ग है तो यहीं है। यह सच है कि हादसों, आतंकी हमलों और आतंकी प्रयासों के बावजूद कश्‍मीर इतने पर्यटकों को आकर्षित करने में कामयाब रहा है। अगर आधिकारिक आंकड़ों पर एक नजर दौड़ाएं तो, समय-समय पर रुकावटों के बावजूद, कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र ने 2025 में अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें 21,361 अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों और 10.47 लाख से ज्‍यादा घरेलू पर्यटकों का स्वागत किया गया।

सरकारी आंकड़ें कहते हैं कि साल भर में कुल पर्यटकों की संख्या 10,68,811 रही, जो घाटी में, खासकर विदेशी यात्रियों के बीच, लगातार दिलचस्पी को दिखाता है। पर्यटन अधिकारियों ने विदेशी पर्यटकों की संख्या को "उत्साहजनक" बताया, और कहा कि जिन महीनों में घरेलू पर्यटन में तेजी से उतार-चढ़ाव आया, उन महीनों में भी अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या काफी हद तक स्थिर रही।

वर्ष 2025 के महीनेवार आंकड़ों से पता चलता है कि जनवरी में 1,48,438 घरेलू पर्यटक और 3,385 विदेशी पर्यटक आए। फरवरी में 1,43,444 घरेलू और 4,116 अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आए। मार्च में 1,74,349 घरेलू पर्यटक और 2,006 विदेशी पर्यटक आए। अप्रैल में 1,75,197 घरेलू पर्यटक और 4,145 विदेशी पर्यटक आए।

इतना जरूर था कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए सबसे बड़े आतंकी हमले के कारण मई में घरेलू पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई, जिसमें 18,246 घरेलू पर्यटक और 607 अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आए। जून में 57,458 घरेलू पर्यटक और 844 विदेशी पर्यटक आए। जुलाई में 98,424 घरेलू पर्यटक और 1,172 विदेशी पर्यटक आए।

अगस्त में 62,430 घरेलू पर्यटक और 1,399 अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आए। सितंबर में 31,878 घरेलू पर्यटक और 1,302 विदेशी पर्यटक आए। अक्टूबर में 58,853 घरेलू पर्यटक और 1,017 अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आए। नवंबर में 55,904 घरेलू पर्यटक और 849 विदेशी पर्यटक आए। दिसंबर में, 15 तारीख तक, 22,829 घरेलू पर्यटक और 519 अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आए।

अधिकारियों ने बताया कि साल भर विदेशी पर्यटकों की लगातार मौजूदगी बेहतर छवि और स्थिरता का एक मजबूत संकेत है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय पर्यटक कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक स्थलों और सर्दियों के पर्यटन में लगातार दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हालांकि इस गति को बनाए रखने के लिए, सरकार एक केंद्रित पर्यटन प्रचार अभियान की योजना बना रही है।

अधिकारियों ने बताया कि प्रचार गतिविधियां देश और विदेश के प्रमुख हवाई अड्डों, ट्रैवल हब और प्रमुख पर्यटन मेलों में की जाएंगी। मकसद कश्मीर को एक सुरक्षित, मेहमाननवाज और साल भर घूमने लायक जगह के तौर पर पेश करना है। अधिकारी दावा करते थे कि पिछले दो सालों से कश्मीर में टूरिज्म रिकवरी की राह पर है। 2024 में, महामारी के बाद घाटी में टूरिज्म में ज़बरदस्त उछाल देखा गया,

जिसका मुख्य कारण घरेलू टूरिस्ट थे। अधिकारियों ने भरोसा जताया कि टारगेटेड प्रमोशन, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेशनल टूरिस्ट्स के पॉजिटिव फीडबैक से आने वाले टूरिस्ट्स की संख्या और बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि 2025 के आंकड़े साफ दिखाते हैं कि चुनौतियों के बावजूद कश्मीर घरेलू और विदेशी दोनों तरह के यात्रियों को आकर्षित कर रहा है।

