ITR Filing 2025: आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट आगे बढ़ी, अब भी आपके पास आखिरी मौका; आज ही करें फाइल

ITR Filing Last Date Extended: जिन टैक्सपेयर्स ने अभी तक आकलन वर्ष 2025-26 के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है उनके लिए अभी भी आखिरी मौका है। वे अब बिना किसी जुर्माने के ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आयकर विभाग ने इसकी समय सीमा एक दिन और बढ़ाकर मंगलवार, 16 सितंबर कर दी है। इससे पहले, बिना किसी जुर्माने के आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि सोमवार, 15 सितंबर थी।

यह आयकर रिटर्न आकलन वर्ष 2025-26 के लिए वित्तीय वर्ष 2024-2025 में अर्जित आय के लिए दाखिल किया जाएगा।

आईटीआर की समय सीमा क्यों बढ़ाई गई?

जानकारी के अनुसार, आयकर विभाग ने इस वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि सोमवार को बढ़ा दी क्योंकि 15 सितंबर की पूर्व निर्धारित समय सीमा पर तकनीकी गड़बड़ियों के कारण रिटर्न दाखिल करने में बाधा आई थी।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा, "आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए, अंतिम तिथि एक दिन (16 सितंबर 2025) बढ़ा दी गई है।"

ऐसा कथित तौर पर इसलिए हुआ क्योंकि सोमवार को आईटीआर के ई-फाइलिंग पोर्टल पर समय सीमा के कारण भारी ट्रैफ़िक के कारण तकनीकी खराबी आ गई थी। इसके अलावा, सोमवार को चालू वित्त वर्ष के अग्रिम कर की दूसरी तिमाही किस्त के भुगतान की भी अंतिम तिथि थी।

इसके अलावा, आईटीआर के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल मंगलवार को सुबह 12:00 बजे से 2:30 बजे तक रखरखाव मोड में था ताकि उपयोगिताओं में बदलाव किए जा सकें, आयकर विभाग ने बताया।

जिन लोगों को सोमवार को आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल तक पहुँचने में कठिनाई हो रही थी, उनके लिए विभाग ने कुछ जाँच-पड़ताल भी जारी कीं जो उनकी मदद कर सकती हैं। विभाग ने X पर एक पोस्ट में कहा था कि इन जाँचों का पालन करने से आमतौर पर स्थानीय पहुँच संबंधी अधिकांश कठिनाइयाँ हल हो जाती हैं। हालाँकि, समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, दिशानिर्देशों का पालन करने के बाद भी लोगों को ई-फाइलिंग पोर्टल तक पहुँचने में समस्याओं का सामना करना पड़ा।

7.3 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल

सोमवार, 15 सितंबर तक 7.3 करोड़ से ज़्यादा आयकर रिटर्न दाखिल किए गए, जो पिछले साल के 7.28 करोड़ से ज़्यादा है।

आकलन वर्ष 2024-25 के लिए, 31 जुलाई, 2024 तक 7.28 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए। आकलन वर्ष 2023-2024 में, दाखिल किए गए आईटीआर की संख्या 6.77 करोड़ थी, जो हर साल दाखिल किए जा रहे आईटीआर की संख्या में लगातार वृद्धि को दर्शाता है।

