नए साल के आने से पहले निपटा लें ये काम, नहीं तो भरना होगा बड़ा जुर्माना

ITR Deadline: जिन टैक्सपेयर्स ने 16 सितंबर की डेडलाइन तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो उनके लिए अभी भी मौका है। जी हां, आयकर विभाग ने 31 दिसंबर तक की डेडलाइन रखी है, उन टैक्सपेयर्स के लिए जिन्होंने अभी तक अपना रिटर्न नहीं भरा है। अगर आप टैक्स फाइल न करने पर लगने वाले जुर्माने और पेनल्टी से बचना चाहते हैं, तो देर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत ज़रूरी है।

देर से रिटर्न फाइल करने से आप पेनल्टी और ब्याज देने से बच नहीं सकते। क्योंकि आप डेडलाइन के बाद फाइल कर रहे हैं, इसलिए आप पर लेट फीस और ब्याज लगेगा। ऐसे टैक्सपेयर्स पर सेक्शन 234F के तहत लेट फीस और सेक्शन 234A के तहत ब्याज लगता है। इसका मतलब है कि अगर आप देर से फाइल करते हैं तो आपका खर्च थोड़ा ज़्यादा हो सकता है।

देर से रिटर्न क्या होता है?

ओरिजिनल ड्यू डेट, यानी 16 सितंबर के बाद फाइल किया गया कोई भी रिटर्न देर से रिटर्न माना जाता है। केवल सेक्शन 139(1) के तहत फाइल किए गए रिटर्न या पहले से फाइल किए गए देर से रिटर्न को बाद में रिवाइज किया जा सकता है। नोटिस के तहत सेक्शन 142(1) के तहत फाइल किए गए रिटर्न को रिवाइज नहीं किया जा सकता।

आप रिवाइज्ड रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं।

अगर आपने अपने ITR में कोई जानकारी छोड़ दी है या कोई गलती की है, तो उसे बाद में ठीक किया जा सकता है। आप रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। चाहे यह गलती जानबूझकर की गई हो या अनजाने में, इसे रिवाइज्ड रिटर्न के ज़रिए ठीक किया जा सकता है।

रिवाइज्ड ITR फाइल करने की आखिरी तारीख

आप संबंधित असेसमेंट ईयर के खत्म होने से तीन महीने पहले (यानी 31 दिसंबर) या असेसमेंट पूरा होने से पहले तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

देर से रिटर्न फाइल करने के नुकसान

ध्यान दें कि अगर आप डेडलाइन के बाद अपना ITR फाइल करते हैं, तो आपको कुछ फायदे नहीं मिलेंगे और आपको लेट फीस और ब्याज देना होगा। अपना ITR समय पर फाइल करें।

