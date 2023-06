IndiGo 500 Airbus A320: एयरलाइन इंडिगो ने एयरबस को 500 विमानों की आपूर्ति का ऑर्डर दिया, सबसे बड़ा ऑर्डर, जानें

Highlights एयरलाइन को 2030 और 2035 के बीच डिलीवरी देगा। 500 विमानों का ऑर्डर न केवल इंडिगो का सबसे बड़ा ऑर्डर है। किसी भी एयरलाइन द्वारा खरीदा गया अब तक का सबसे बड़ा एकल विमान भी है।

IndiGo 500 Airbus A320: किफायती सेवाएं देने वाली एयरलाइन इंडिगो ने बड़ा ऐलान किया है। घरेलू एयरलाइन इंडिगो ने एयरबस को 500 विमानों की आपूर्ति का ऑर्डर दिया। इंडिगो ने कहा कि यह किसी एयरलाइन द्वारा विमानों के लिए दिया गया सबसे बड़ा ऑर्डर है। यह एयरलाइन को 2030 और 2035 के बीच डिलीवरी देगा।

IndiGo places an order for 500 Airbus A320 Family aircraft, says the airline company.



This will provide the airline further steady stream of deliveries between 2030 and 2035. This 500 aircraft order is not only IndiGo's largest order, but also the largest-ever single aircraft