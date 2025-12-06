IndiGo Crisis: 1000 से अधिक विमान कैंसिल?, रेलवे ने यात्रियों को दी बड़ी राहत, कई स्पेशल ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी, जानिए टाइम टेबल
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 6, 2025 15:08 IST2025-12-06T15:06:43+5:302025-12-06T15:08:14+5:30
पटनाः इंडिगो एयरलाइंस के हज़ारों विमानों के रद्द होने से देश भर में मची अफरातफरी के बीच रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए लंबी दूरी की कई स्पेशल ट्रेनों को हरी झंडी दे दी है। जब आसमान का रास्ता ठप हुआ, तब रेलवे ने जमीन का रास्ता खोला और यात्रियों के बोझ को बांटने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली।
हवाई सेवाओं के रद्द होने के कारण यात्रियों की सुविधा हेतु स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन करने का निर्णय लिया गया है। हवाई सेवाओं के रद्द होने के कारण अतिरिक्त यात्रीभार को देखते हुए रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु दुर्गापुरा (जयपुर)- बान्द्रा टर्मिनस - दुर्गापुरा (जयपुर) स्पेशल रेलसेवा (01 ट्रिप) एवं हिसार-खड़की- हिसार स्पेशल रेलसेवा (01 ट्रिप) का संचालन किया जा रहा है।
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार-1 गाड़ी संख्या 09729, दुर्गापुरा (जयपुर)-बान्द्रा टर्मिनस स्पेशल रेलसेवा दिनांक 07.12.25, रविवार को दुर्गापुर से 12.25 बजे रवाना अगले दिन 07.00 बजे बान्द्रा टर्मिनस पहुंचेगी।
इसी प्रकार गाड़ी संख्या 09730, बान्द्रा टर्मिनस-दुर्गापुरा (जयपुर) स्पेशल रेलसेवा दिनांक 08.12.25, सोमवार को बांद्रा टर्मिनस से 10.00 बजे रवाना होकर अगले दिन 05.30 बजे दुर्गापुरा पहुॅचेगी। यह रेल सेवा मार्ग में बनस्थली निवाई,सवाई माधोपुर, कोटा,रामगंज मंडी, भवानी मंडी, नागदा, रतलाम, वडोदरा, भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड, वापी, पालघर एवं बोरीवली स्टेशनो पर ठहराव करेगी।
इस गाड़ी में 01 फर्स्ट मय सेकेंड एसी, 02 सेकंड एसी 05 थर्ड एसी, 09 द्वितीय शयनयान, 04 साधारण श्रेणी एवं 02 गार्ड डिब्बों सहित कुल 23 डिब्बें होगें। 2. गाडी संख्या 04725, हिसार-खडकी स्पेशल रेलसेवा दिनांक 07.12.25, रविवार को (01 ट्रिप) हिसार से 05.50 बजे रवाना होकर जयपुर स्टेशन पर 12.40 बजे आगमन व 13.00 बजे प्रस्थान कर सोमवार को 10.45 बजे खडकी पहुंचेगी।
इसी प्रकार गाडी संख्या 04726, खडकी-हिसार स्पेशल रेलसेवा दिनांक 08.12.25, सोमवार को (01 ट्रिप) खडकी से 17.00 बजे रवाना होकर मंगलवार को जयपुर स्टेशन पर 14.40 बजे आगमन व 14.50 बजे प्रस्थान कर 22.25 बजे हिसार पहुॅचेगी। यह रेल सेवा मार्ग में सादुलपुर, लोहारू, चिडावा, झुंझुनू, नवलगढ, सीकर, रींगस, जयपुर, दुर्गापुरा, सवाईमाधोपुर, कोटा, भवानी मंडी, नागदा, रतलाम, गोधरा, वडोदरा, भरूच, सूरत, वलसाड, वापी, बसईरोड, कल्याण, लोणावळा व चिंचवड स्टेशनों पर ठहराव करेगी।
इस रेलसेवा में 01 फर्स्ट मय सैकण्ड एसी, 02 सेकंड एसी, 07 थर्ड एसी, 08 द्वितीय शयनयान, 02 साधारण श्रेणी व 02 गार्ड डिब्बो सहित कुल 22 डिब्बे होगे। इसके साथ ही बिहार के भी विभिन्न रेलवे स्टेशनों से दिल्ली स्थित आनंद विहार टर्मिनल के लिए नई स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है।
मुख्य जनसंपर्क निदेशक धर्मेंद्र तिवारी के मुताबिक, एयरलाइंस संकट को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही को प्राथमिकता देते हुए यह कदम उठाया गया है। इन स्पेशल ट्रेनों के परिचालन से उम्मीद है कि हज़ारों यात्री अपने गंतव्य तक बिना परेशानी और समय पर पहुंच सकेंगे। रेलवे ने एक बार फिर साबित किया है कि संकट की घड़ी में वही जनता की असली जीवन रेखा है