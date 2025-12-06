IndiGo Crisis: हवाई किराए मनमानी पर सख्ती, केंद्र सरकार का एक्शन, सभी रूट पर कैप?
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 6, 2025 13:55 IST2025-12-06T13:43:12+5:302025-12-06T13:55:16+5:30
IndiGo Crisis: देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो ने लगातार पांचवें दिन सैकड़ों उड़ानें रद्द कीं, जिसकी मुख्य वजह चालक दल की कमी है।
नई दिल्लीः इंडिगो की उड़ानों में रुकावट के बीच सरकार ने हवाई किराए पर ऊपरी सीमा लगा दी है। एयरलाइंस से किराये की सीमा का सख्ती से पालन करने को कहा गया, हालात सामान्य होने तक ये सीमा बनी रहेगी। केंद्र सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इंडिगो की उड़ानों में बाधा के कारण कई मार्गों पर हवाई यात्रा का किराया बढ़ जाने के मद्देनजर सरकार ने शनिवार को हवाई किराए पर ऊपरी सीमा लागू कर दी। देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो ने लगातार पांचवें दिन सैकड़ों उड़ानें रद्द कीं, जिसकी मुख्य वजह चालक दल की कमी है।
Government introduces caps on airfares amid IndiGo flight disruptions.— Press Trust of India (@PTI_News) December 6, 2025
Airlines asked to strictly follow fare caps; limits to remain till situation normalises: Govt. pic.twitter.com/Ym1yDhLXdg
PTI INFOGRAPHICS | IndiGo Operations Crumble: Over 1,000 Flights Cancelled on Friday— Press Trust of India (@PTI_News) December 5, 2025
India’s largest airline is grappling with massive operational disruptions, citing an acute crew shortage and challenges in implementing new flight-duty norms. With more than 1,000 flights… pic.twitter.com/3tD285RYLQ
उड़ानों की संख्या कम होने से कुछ मार्गों पर हवाई किराया बहुत बढ़ गया था। हालात को गंभीरता से लेते हुए नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि उसने नियामकीय अधिकारों का उपयोग करते हुए सभी प्रभावित मार्गों पर उचित और वाजिब किराया सुनिश्चित करने का फैसला किया है।
मंत्रालय ने बयान में कहा कि स्थिति सामान्य होने तक ये सीमाएं लागू रहेंगी। बयान में कहा गया, ''सभी विमानन कंपनियों को आधिकारिक निर्देश जारी कर दिया गया है कि अब निर्धारित किराया सीमा का सख्ती से पालन करना होगा।'' हवाई किराए की सीमा के बारे में विशिष्ट जानकारी तत्काल प्राप्त नहीं हो सकी।
पुणे में इंडिगो की 42 और गोवा में 14 उड़ान रद्द, हवाई अड्डों पर फंसे यात्री
घरेलू विमानन कंपनी इंडिगो की परिचालन समस्याओं के पांचवें दिन पुणे हवाई अड्डे पर शनिवार को 42 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिसकी वजह से सैंकड़ों यात्रियों को परेशानी हुई। हवाई अड्डे के अधिकारियों के अनुसार शुक्रवार देर रात तक पुणे हवाई अड्डे पर इंडिगो की 14 आने वाली (इनबाउंड) और 28 जाने वाली (आउटबाउंड) उड़ानें रद्द कर दी गईं।
पुणे हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना के बेस के अंदर संचालित होता है। रद्द की गईं 14 इनबाउंड उड़ानों में इंदौर, दिल्ली, नागपुर, गुवाहाटी, पटना, वाराणसी, चेन्नई और चंडीगढ़ से आने वाली उड़ान शामिल हैं, जबकि विभिन्न घरेलू गंतव्यों पर जाने वाली 28 उड़ान भी रद्द की गईं।
हवाई अड्डे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हम स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, और सभी टीमें संचालन को सुचारू बनाने के लिए पूरी तरह तैनात हैं।" इस बीच गोवा के दाबोलिम हवाई अड्डे से इंडिगो की कम से कम 14 घरेलू उड़ान शनिवार को रद्द कर दी गईं, जिसके कारण यात्री एयरपोर्ट के बाहर फंसे रह गए।
दाबोलिम हवाई अड्डा दक्षिण गोवा में स्थित है। हवाई अड्डे के ‘एक्स’ हैंडल पर की गई एक पोस्ट के अनुसार हैदराबाद, अहमदाबाद, मुंबई, कोच्चि, कोलकाता, बेंगलुरु, दिल्ली और इंदौर के लिए उड़ान भरने वाली 14 उड़ान शनिवार दोपहर तक रद्द कर दी गईं।