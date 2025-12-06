IndiGo Crisis: हवाई किराए मनमानी पर सख्ती, केंद्र सरकार का एक्शन, सभी रूट पर कैप?

Highlights IndiGo Crisis: शनिवार को हवाई किराए पर ऊपरी सीमा लागू कर दी। IndiGo Crisis: केंद्र सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। IndiGo Crisis: उचित और वाजिब किराया सुनिश्चित करने का फैसला किया है।

नई दिल्लीः इंडिगो की उड़ानों में रुकावट के बीच सरकार ने हवाई किराए पर ऊपरी सीमा लगा दी है। एयरलाइंस से किराये की सीमा का सख्ती से पालन करने को कहा गया, हालात सामान्य होने तक ये सीमा बनी रहेगी। केंद्र सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इंडिगो की उड़ानों में बाधा के कारण कई मार्गों पर हवाई यात्रा का किराया बढ़ जाने के मद्देनजर सरकार ने शनिवार को हवाई किराए पर ऊपरी सीमा लागू कर दी। देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो ने लगातार पांचवें दिन सैकड़ों उड़ानें रद्द कीं, जिसकी मुख्य वजह चालक दल की कमी है।

उड़ानों की संख्या कम होने से कुछ मार्गों पर हवाई किराया बहुत बढ़ गया था। हालात को गंभीरता से लेते हुए नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि उसने नियामकीय अधिकारों का उपयोग करते हुए सभी प्रभावित मार्गों पर उचित और वाजिब किराया सुनिश्चित करने का फैसला किया है।

मंत्रालय ने बयान में कहा कि स्थिति सामान्य होने तक ये सीमाएं लागू रहेंगी। बयान में कहा गया, ''सभी विमानन कंपनियों को आधिकारिक निर्देश जारी कर दिया गया है कि अब निर्धारित किराया सीमा का सख्ती से पालन करना होगा।'' हवाई किराए की सीमा के बारे में विशिष्ट जानकारी तत्काल प्राप्त नहीं हो सकी।

घरेलू विमानन कंपनी इंडिगो की परिचालन समस्याओं के पांचवें दिन पुणे हवाई अड्डे पर शनिवार को 42 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिसकी वजह से सैंकड़ों यात्रियों को परेशानी हुई। हवाई अड्डे के अधिकारियों के अनुसार शुक्रवार देर रात तक पुणे हवाई अड्डे पर इंडिगो की 14 आने वाली (इनबाउंड) और 28 जाने वाली (आउटबाउंड) उड़ानें रद्द कर दी गईं।

पुणे हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना के बेस के अंदर संचालित होता है। रद्द की गईं 14 इनबाउंड उड़ानों में इंदौर, दिल्ली, नागपुर, गुवाहाटी, पटना, वाराणसी, चेन्नई और चंडीगढ़ से आने वाली उड़ान शामिल हैं, जबकि विभिन्न घरेलू गंतव्यों पर जाने वाली 28 उड़ान भी रद्द की गईं।

हवाई अड्डे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हम स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, और सभी टीमें संचालन को सुचारू बनाने के लिए पूरी तरह तैनात हैं।" इस बीच गोवा के दाबोलिम हवाई अड्डे से इंडिगो की कम से कम 14 घरेलू उड़ान शनिवार को रद्द कर दी गईं, जिसके कारण यात्री एयरपोर्ट के बाहर फंसे रह गए।

दाबोलिम हवाई अड्डा दक्षिण गोवा में स्थित है। हवाई अड्डे के ‘एक्स’ हैंडल पर की गई एक पोस्ट के अनुसार हैदराबाद, अहमदाबाद, मुंबई, कोच्चि, कोलकाता, बेंगलुरु, दिल्ली और इंदौर के लिए उड़ान भरने वाली 14 उड़ान शनिवार दोपहर तक रद्द कर दी गईं।

