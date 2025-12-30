भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी बना, 2030 तक जर्मनी को भी पछाड़ देगा
नई दिल्ली: 2025 में देश के आर्थिक सुधारों पर सरकार के एक अपडेट के अनुसार, भारत 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के साथ जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था और मज़बूत होगी, भारत 2030 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुँचने की राह पर है।
भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए हुए है, 2025-26 की दूसरी तिमाही में वास्तविक GDP में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह पहली तिमाही के 7.8 प्रतिशत और पिछले वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में दर्ज 7.4 प्रतिशत से बेहतर है।
मज़बूत घरेलू विकास से तेज़ी आ रही है
सरकार की रिलीज़ में बताया गया, "4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की GDP के साथ, भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, और अगले 2.5 से 3 सालों में जर्मनी को तीसरे स्थान से हटाने के लिए तैयार है, 2030 तक अनुमानित GDP 7.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगी।"
जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है और चीन दूसरे स्थान पर है, भारत की तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था मौजूदा वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं के बीच इसकी मज़बूती को दिखाती है। रिलीज़ में बताया गया कि घरेलू मांग, खासकर मज़बूत निजी खपत ने इस गति को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है।
वैश्विक एजेंसियां भारत के विकास पथ पर भरोसा जता रही हैं
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों ने भारत के मज़बूत आर्थिक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। विश्व बैंक को 2026 में 6.5 प्रतिशत विकास की उम्मीद है, जबकि मूडीज़ का अनुमान है कि भारत 2026 में 6.4 प्रतिशत और 2027 में 6.5 प्रतिशत विकास के साथ सबसे तेज़ी से बढ़ती G20 अर्थव्यवस्था बना रहेगा। IMF ने अपने अनुमानों को 2025 में 6.6 प्रतिशत और 2026 में 6.2 प्रतिशत तक संशोधित किया है। OECD ने 2025 के लिए 6.7 प्रतिशत और 2026 के लिए 6.2 प्रतिशत विकास का अनुमान लगाया है।
S&P को मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 6.5 प्रतिशत और अगले वर्ष के लिए 6.7 प्रतिशत विकास की उम्मीद है। एशियाई विकास बैंक ने 2025 के लिए अपने पूर्वानुमान को बढ़ाकर 7.2 प्रतिशत कर दिया है, जबकि फिच को अब FY26 में 7.4 प्रतिशत विकास की उम्मीद है, जिसका कारण मज़बूत उपभोक्ता खर्च है।
एक सरकारी बयान में कहा गया है, "भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इस गति को बनाए रखने के लिए अच्छी स्थिति में है। 2047 तक उच्च मध्यम-आय वाला देश बनने की महत्वाकांक्षा के साथ, देश आर्थिक विकास, संरचनात्मक सुधारों और सामाजिक प्रगति की मज़बूत नींव पर आगे बढ़ रहा है।"
मैक्रोइकोनॉमिक संकेतक और मज़बूत हुए
रिलीज़ में बताया गया कि महंगाई दर निचली सहनशीलता सीमा से नीचे बनी हुई है, बेरोज़गारी लगातार कम हो रही है और निर्यात में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। वाणिज्यिक क्षेत्र को स्वस्थ क्रेडिट प्रवाह के साथ वित्तीय स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। शहरी खपत मज़बूत हुई है, जिससे मांग की स्थितियों को और समर्थन मिला है।