आईजीएल ने फिर बढ़ाए सीएनजी के दाम, दिल्ली और एनसीआर में नई दरें आज से लागू, जानें नया रेट

Highlights इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी के दाम बढ़ा दिए हैं। दामों में वृद्धि के बाद दिल्ली में सीएनजी का दाम 79.56 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है।

नई दिल्लीः इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने आज से सीएनजी (CNG) के दाम बढ़ा दिए हैं। सीएनजी की कीमत अब दिल्ली में 79.56 रुपये प्रति किलोग्राम है, जबकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 82.12 रुपये प्रति किलोग्राम है। वहीं गुरुग्राम में 87.89 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। सीएनजी की कीमत में पिछले पांच महीनों में दूसरी बार वृद्धि की गई है। अक्टूबर में ही सीएनजी और पीएनजी के दरों में वृद्धि हुई थी।

Indraprastha Gas Ltd (IGL) increases CNG prices with effect from today. CNG now cost Rs 79.56 per kg in Delhi while Rs.82.12 per kg in Noida, Greater Noida & Ghaziabad. Rs.87.89 per kg in Gurugram.