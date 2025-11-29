आईसीएल फिनकॉर्प दिल्ली में आंचलिक कार्यालय और पांच नई शाखाएं कर रहा शुरू

Highlights आई सी एल फिनकॉर्प की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उपाध्यक्ष श्री डी जी ने दीप प्रज्वलन समारोह की अध्यक्षता की। ऑपरेशनल कार्यवाही आई सी एल फिनकॉर्प के संचालन निदेशक रिटो स्टेलेन के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

नई दिल्लीः वित्तीय पहुंच को बढ़ाने और राष्ट्रीय विकास को समर्थन देने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए, आई सी एल फिनकॉर्प ने आज अपने आंचलिक कार्यालय और पूरी दिल्ली में पांच नई शाखाओं के भव्य उद्घाटन के साथ जश्न मनाया। यह हाई प्रोफाइल लॉन्च का समारोह कांस्ट प्लेस शाखा, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस समारोह का उद्घाटन माननीय एचडीवोकेट के जी अनिलकुमार, एल ए सी एल सी, के साननीय राजीव, इंडिया न्यूज़ ट्रैक के कमिश्नर और आई सी एल फिनकॉर्प के सदस्य एवं प्रबंध निदेशक द्वारा किया गया।

उमा अनिलकुमार, आई सी एल फिनकॉर्प की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उपाध्यक्ष श्री डी जी ने दीप प्रज्वलन समारोह की अध्यक्षता की। डॉक्टर रवि जोसफ, आई सी एल फिनकॉर्प के कार्यकारी निदेशक ने स्वागत भाषण दिया। ऑपरेशनल कार्यवाही आई सी एल फिनकॉर्प के संचालन निदेशक रिटो स्टेलेन के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

यह उद्घाटन आई सी एल फिनकॉर्प के अपनी ग्राहक केंद्रित वित्तीय सेवाओं को दिल्ली के लोगों के और करीब लाने के अपने मिशन की ओर एक बड़ा मील का पत्थर है। इनका नया आंचलिक कार्यालय कांस्ट प्लेस, नई दिल्ली के बीच स्थित स्थापित किया गया है। यह अब क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र का काम करेगा जो पूरे दिल्ली को सेवाएं देगा।

व्यापार बढ़ाने के लिए राजधानी के प्रमुख स्थानों पर पांच नई शाखाएं खोली गई हैं। इसमें शामिल हैं: कांस्ट प्लेस, जनकपुरी, करावल नगर, राजिंदर नगर और रोहिणी। ये सभी शाखाएं मिलकर इन इलाकों में पहुंच और अधिक बढ़ाएंगी, सेवाएं ज्यादा उपलब्ध होंगी और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जो तेजी से बढ़ते ग्राहकों के लिए अच्छा है।

अपनी तीन दशकों की परंपरा के साथ, आई सी एल फिनकॉर्प आज एक प्रमुख गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) के रूप में जानी जाती है, जो लोगों को सुरक्षित एवं सरलित वित्तीय समाधान प्रदान करती है। यह संस्था 2000+ समर्पित कर्मचारियों, देश भर में 300+ शाखाओं और 35 लाख संतुष्ट ग्राहकों के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है।

एडवोकेट के जी अनिलकुमार और उमा अनिलकुमार के दूरदर्शी नेतृत्व में, यह नया अध्याय ऐसे वित्तीय समाधान प्रदान करता है जो कि भरोसेमंद और प्रभावशाली हैं। इनके साथ इससे दिल्ली के लोगों के साथ गहरे रिश्ते बनाए जाएंगे। इतने से भी अधिक दशकों में, आई सी एल फिनकॉर्प ने भरोसे, पारदर्शिता, विश्वसनीयता और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण के लिए खुद को साबित किया है। एडवोकेट के जी अनिलकुमार ने कहा: “यह विस्तार हमारे ग्राहकों की पहुंच और सुविधाएं बढ़ाने के साथ-साथ उच्च स्तर की बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने की हमारी दृष्टि का प्रतीक है।”

ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें: आई सी एल फिनकॉर्प, 01143721463.

Web Title: ICL Fincorp opens zonal office and 5 new branches in Delhi