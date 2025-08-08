EPFO: अपने UAN नंबर को कैसे करें आधार कार्ड से लिंक? यहां जानें ऑनलाइन और ऑफलाइन लिंक करने का आसान तरीका

EPFO: अगर आपके पीएफ खाते से रकम निकालने और अपने ईपीएफ खाते से संबंधित सेवाओं का उपयोग करने के लिए आपका आधार यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) से लिंक करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और यह करना अनिवार्य है। ऐसे में आपको यह जरूर जानना चाहिए कि आप अपना यूएन को कैसे आधार से लिंक कर सकते हैं और इसका पूरा प्रोसेस क्या है, तो आइए बताते हैं आपको...

आधार को अपने ईपीएफ खाते से लिंकिंग ईपीएफओ पोर्टल पर ऑनलाइन या ऑफलाइन की जा सकती है।

ऑनलाइन तरीके

ईपीएफओ पोर्टल के माध्यम से

ईपीएफओ ई-केवाईसी पोर्टल के माध्यम से (ओटीपी सत्यापन का उपयोग करके)

ईपीएफओ ई-केवाईसी पोर्टल के माध्यम से (बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके)

उमंग ऐप के माध्यम से

ऑफलाइन तरीका

ईपीएफओ कार्यालय जाकर

ईपीएफओ पोर्टल के माध्यम से लिंक प्रोसेस

चरण 1: कर्मचारी भविष्य निधि के एकीकृत पोर्टल पर जाएँ और यूएएन और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।

चरण 2: शीर्ष पैनल पर 'मैनेज' और फिर 'केवाईसी' पर क्लिक करें।

चरण 3: अगले पृष्ठ पर, 'केवाईसी जोड़ें' टैब में, अपना बैंक, पैन, आधार और पासपोर्ट विवरण प्रदान करें। फिर 'सबमिट' पर क्लिक करें।

सबमिट करने के बाद, आप ये विवरण 'पेंडिंग केवाईसी' टैब में पा सकते हैं। नियोक्ता द्वारा स्वीकृत होने के बाद (जिसमें आमतौर पर 15 दिन लगते हैं), यह 'स्वीकृत केवाईसी' टैब के अंतर्गत दिखाई देगा।

अपने आधार को ईपीएफ खाते से जोड़ने से निकासी और स्थानांतरण प्रक्रिया तेज़ हो जाएगी। इसके लिए, वर्तमान नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के आधार विवरण सहित केवाईसी को स्वीकृत और सत्यापित किया जाना चाहिए।

ईपीएफओ ई-केवाईसी पोर्टल (ओटीपी सत्यापन) के माध्यम से

चरण 1: ईपीएफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

चरण 2: 'ईपीएफओ सदस्य' के अंतर्गत, 'आधार से लिंक करें' चुनें।

चरण 3: ओटीपी जनरेट करने के लिए अपना यूएएन और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें।

चरण 4: ओटीपी दर्ज करें और जारी रखने के लिए 'ओटीपी की पुष्टि करें' पर क्लिक करें।

चरण 5: अपना लिंग चुनें और अपना आधार कार्ड नंबर डालें।

चरण 7: आधार सत्यापन के लिए, 'मोबाइल/ईमेल-आधारित ओटीपी का उपयोग करना' चुनें।

चरण 8: आपके आधार-पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक और ओटीपी भेजा जाएगा।

चरण 9: कैप्चा कोड और ओटीपी दर्ज करें।

चरण 10: 'सबमिट' बटन दबाएँ। सत्यापन के बाद, आपका आधार ईपीएफओ के ई-केवाईसी पोर्टल पर ओटीपी सत्यापन के माध्यम से आपके ईपीएफ खाते से जुड़ जाएगा।

ईपीएफओ ई-केवाईसी पोर्टल (बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल्स) के माध्यम से

चरण 1: ईपीएफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।

चरण 2: 'ईपीएफओ सदस्य' अनुभाग में, 'यूएएन आधार लिंक करें' चुनें।

चरण 3: ओटीपी जनरेट करने के लिए अपना यूएएन और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें।

चरण 4: अपने मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और 'ओटीपी की पुष्टि करें' पर क्लिक करें।

चरण 5: अपना लिंग चुनें और अपना आधार कार्ड नंबर डालें।

चरण 6: आधार सत्यापन के लिए 'बायोमेट्रिक्स का उपयोग' चुनें।

चरण 7: एक पंजीकृत बायोमेट्रिक उपकरण आपके बायोमेट्रिक्स (फिंगरप्रिंट/आइरिस) को कैप्चर करेगा।

चरण 8: कैप्चा कोड दर्ज करें और 'सबमिट' पर क्लिक करें।

चरण 9: सफल सत्यापन के बाद, आपका आधार ईपीएफओ के ई-केवाईसी पोर्टल पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से आपके ईपीएफ खाते से जुड़ जाएगा।

इससे कर्मचारियों के लिए अपने ईपीएफ खातों का प्रबंधन आसान हो जाता है।

उमंग ऐप के माध्यम से

आधार और यूएएन को जोड़ने का विकल्प वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। पहले निम्नलिखित चरण अपनाए जाने थे:

चरण 1: अपने 'एमपिन' या 'ओटीपी' विकल्प का उपयोग करके उमंग ऐप में लॉग इन करें।

चरण 2: लॉग इन करने के बाद, 'सभी सेवाएँ' टैब पर जाएँ और 'ईपीएफओ' चुनें।

चरण 3: ईपीएफओ अनुभाग के अंतर्गत 'ई-केवाईसी सेवाएँ' चुनें।

चरण 4: 'ई-केवाईसी सेवाएँ' के अंतर्गत 'आधार सीडिंग' विकल्प चुनें।

चरण 5: अपना यूएएन दर्ज करें और 'ओटीपी प्राप्त करें' पर क्लिक करें। आपको अपने ईपीएफ खाते से जुड़े पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा।

चरण 6: अपनी आधार जानकारी दर्ज करें। आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पते पर फिर से एक ओटीपी प्राप्त होगा।

चरण 8: ओटीपी सत्यापन पूरा होने के बाद, आपका आधार आपके यूएएन से लिंक हो जाएगा।

ऑफलाइन मोड के माध्यम से (ईपीएफओ कार्यालय जाकर)

चरण 1: अपना यूएएन, आधार नंबर और अन्य आवश्यक विवरण 'आधार सीडिंग आवेदन' फ़ॉर्म भरें।

चरण 2: फ़ॉर्म के साथ अपने यूएएन, पैन और आधार की स्व-सत्यापित प्रतियाँ संलग्न करें।

चरण 3: ईपीएफओ या सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के क्षेत्रीय कार्यालयों में फ़ॉर्म और दस्तावेज़ जमा करें।

चरण 4: सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आपका आधार नंबर आपके ईपीएफ खाते से लिंक हो जाएगा।

चरण 5: सफलतापूर्वक लिंक होने के बाद आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा।

कैसे जांचें कि यूएएन आधार से लिंक है या नहीं?

यह जानने के लिए कि आपका आधार नंबर आपके पीएफ खाते से जुड़ा है या नहीं, आपको नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करना होगा:

ईपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।

अपना यूएएन और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें।

सदस्य होमपेज खुलेगा, 'प्रोफ़ाइल जानकारी' पर क्लिक करें और पेज पर प्रदर्शित आधार विकल्प देखें।

अगर आपके आधार नंबर के आगे 'सत्यापित (जनसांख्यिकीय)' लिखा है, तो यह पुष्टि हो जाती है कि आपका आधार आपके ईपीएफ खाते से जुड़ गया है और इसे यूआईडीएआई द्वारा सत्यापित भी किया गया है।

अपने ईपीएफ खाते को ऑनलाइन एक्सेस करने, बिना किसी समस्या के आसानी से पीएफ निकालने या ट्रांसफर करने के लिए आधार को यूएएन से लिंक करना अनिवार्य है। आप यूएएन और आधार को ईपीएफ वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन या ईपीएफओ कार्यालयों के माध्यम से ऑफलाइन लिंक कर सकते हैं।

Web Title: How to Link Aadhaar with EPFO UAN Know here the easy way to link online and offline