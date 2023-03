हिंडनबर्ग ने अब जैक डोर्सी के नेतृत्व वाली पेमेंट फर्म ब्लॉक इन के शेयरों को बनाया निशाना, 18 फीसदी गिरा स्टॉक

Highlights रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने उपभोक्ताओं और सरकार के खिलाफ धोखाधड़ी की सुविधा दी है रिपोर्ट के बाद प्री-मार्केट ट्रेडिंग में ब्लॉक के शेयर 18 प्रतिशत से अधिक गिर गए

Hindenburg Research: अडानी ग्रुप के बाद हिंडनबर्ग रिसर्च ने ट्विटर के सह-संस्थापक जैक डोर्सी के नेतृत्व वाली भुगतान फर्म ब्लॉक इंक को निशाना बनाया गया है। हिंडनबर्ग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ब्लॉक (जिसे पहले स्क्वायर इंक. के नाम से जाना जाता था, ) में पिछले साल की जाँच से पता चला है कि कंपनी ने उन्हीं लोगों का फायदा उठाया है जो "मदद करने का दावा करते हैं"।

रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने उपभोक्ताओं और सरकार के खिलाफ धोखाधड़ी की सुविधा दी है, शिकारी ऋण और फीस को क्रांतिकारी तकनीक के रूप में तैयार किया है, और फुलाए हुए मेट्रिक्स के साथ निवेशकों को गुमराह किया है। ब्लॉक के अनुपालन के दृष्टिकोण को हिंडनबर्ग द्वारा "वाइल्ड वेस्ट" के रूप में वर्णित किया गया था। रिपोर्ट के बाद प्री-मार्केट ट्रेडिंग में ब्लॉक के शेयर 18 प्रतिशत से अधिक गिर गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्लॉक ने 'अनबैंक्ड' और 'अंडरबैंक्ड' को सशक्त बनाने के मिशन के साथ एक 'फ्रिक्शनलेस' और 'जादुई' वित्तीय तकनीक विकसित की है।

'ब्लॉक: हाउ इन्फ्लेटेड यूजर मेट्रिक्स एंड "फ्रिक्शनलेस' फ्रॉड फैसिलिटेशन एनेबल्ड इनसाइडर्स टू कैश आउट ओवर $1 बिलियन,' शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में पूर्व कर्मचारियों, भागीदारों और उद्योग के विशेषज्ञों के साक्षात्कार शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने अपने वास्तविक उपयोगकर्ता की संख्या को बेतहाशा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है और ग्राहक अधिग्रहण लागत को कम करके दिखाया है। अनुपालन के लिए कंपनी के दृष्टिकोण ने बुरे अभिनेताओं के लिए पहचान धोखाधड़ी और अन्य घोटालों के लिए खाते बनाना और फिर चोरी की गई धनराशि को जल्दी से निकालना आसान बना दिया है।

इसके अलावा, कहा गया है कि प्लेटफॉर्म स्कैम अकाउंट्स और फर्जी यूजर्स से भर गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कैश ऐप, ब्लॉक के प्लेटफॉर्म को यूएस सेक्स ट्रैफिकिंग में उपयोग किए जाने वाले शीर्ष ऐप के रूप में उद्धृत किया गया था और कंपनी ने सरकारी कोविड-राहत भुगतानों की एक बड़ी लहर की सुविधा दी, जिसके कारण कई राज्यों ने संदिग्ध धोखाधड़ी वाले भुगतानों को वापस लेने की मांग की। .

हिंडनबर्ग ने दावा किया कि पूर्व ब्लॉक कर्मचारियों ने अनुमान लगाया कि उनके द्वारा समीक्षा किए गए 40-75 प्रतिशत खाते नकली थे, धोखाधड़ी में शामिल थे, या एक ही व्यक्ति से जुड़े अतिरिक्त खाते थे। रिपोर्ट में आगे कहा गया है, "स्क्वायर के पीछे का जादू नवाचार नहीं है, बल्कि निवेशकों को गुमराह करने, धोखाधड़ी की सुविधा देने, विनियमन से बचने और हिंसक उत्पादों को क्रांतिकारी तकनीक के रूप में तैयार करने की इच्छा है।"

