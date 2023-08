GST collections July: जुलाई में टूटे रिकॉर्ड, जीएसटी संग्रह 11 प्रतिशत बढ़कर 165105 करोड़ रुपये रहा

Highlights मई में यह 1.57 लाख करोड़ रुपये था। जून में जीएसटी संग्रह 1.61 लाख करोड़ रुपये था। अप्रैल में जीएसटी राजस्व संग्रह 1.87 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था।

GST collections July: जीएसटी ने एक बार फिर से रिकॉर्ड कायम कर दिया। वित्त मंत्रालय ने कहा कि कुल जीएसटी संग्रह इस साल जुलाई महीने में सालाना आधार पर 11 प्रतिशत बढ़कर 1,65,105 करोड़ रुपये रहा है। जून में जीएसटी संग्रह 1.61 लाख करोड़ रुपये था।

जुलाई, 2023 में भारत का सकल जीएसटी राजस्व 1,65,105 करोड़ रुपये है, जिसमें सीजीएसटी 29,773 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 37,623 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 85,930 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्र 41,239 करोड़ रुपये सहित) और उपकर है। 11,779 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्र 840 करोड़ रुपये सहित) है।

GST collections rise 11 pc to over Rs 1.65 lakh crore in July: FinMin.