GST Collection: जीएसटी कलेक्शन ने तोड़ सभी रिकॉर्ड, 6 साल में सबसे अधिक, पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा...

Highlights जीएसटी संग्रह अप्रैल, 2022 में 1,67,540 करोड़ रुपये रहा था। अप्रैल में सालाना आधार पर 12 प्रतिशत बढ़कर 1.87 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। कर संग्रह का पिछला रिकॉर्ड 1.68 लाख करोड़ रुपये था जो पिछले साल अप्रैल में बना था।

GST Collection: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल में 1.87 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ‘अच्छी खबर’ बताया है। अप्रैल में जीएसटी संग्रह सालाना आधार पर 12 प्रतिशत बढ़कर 1.87 लाख करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया है।

इससे पहले सबसे अधिक जीएसटी संग्रह अप्रैल, 2022 में 1,67,540 करोड़ रुपये रहा था। मोदी ने ट्वीट किया, ‘‘भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर। निचली कर दरों के बावजूद संग्रह बढ़ना जीएसटी की सफलता को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि जीएसटी ने कैसे एकीकरण और अनुपालन को बढ़ाया है।’’

Great news for the Indian economy! Rising tax collection despite lower tax rates shows the success of how GST has increased integration and compliance. https://t.co/xf1nfN9hrG