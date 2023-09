Govt Raises Interest Rates 2023: आरडी पर मोदी सरकार ने दी खुशखबरी, ब्याज बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत किया, जानें लघु बचत योजनाओं पर क्या रेट

Highlights बैंकों में जमाओं पर बढ़ती ब्याज दरों के बीच यह कदम उठाया गया है। मोदी सरकार ने त्योहार से पहले खुशखबरी दी है। आवर्ती जमा (आरडी) पर ब्याज बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत कर दिया है।

Govt Raises Interest Rates 2023: मोदी सरकार ने त्योहार से पहले खुशखबरी दी है। सरकार ने दिसंबर तिमाही के लिये पांच साल की आवर्ती जमा (आरडी) पर ब्याज बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत कर दिया है। अन्य लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर में बदलाव नहीं किया है।

केंद्र सरकार ने अक्टूबर-दिसंबर के लिए एक छोटी बचत योजना पर ब्याज दर में 20 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है, यह लगातार पांचवीं तिमाही है, जब इन पर दरों में वृद्धि की गई है। 29 सितंबर को वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, पांच साल की आवर्ती जमा पर ब्याज दर 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत कर दी गई है।

Govt raises interest rate on 5-year recurring deposit to 6.7 pc for December quarter, retains rates for other small savings schemes