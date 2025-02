Google AI: बचके रहना रे बाबा तुझपे नजर है?, उम्र मत छुपाना?, गूगल एआई टूल से खुल जाएगी पोल

Highlights Google’s AI: कम उम्र के दर्शकों को वयस्क सामग्री देखने से रोकने में मदद मिलेगी। Google’s AI: ताकि यह पता लगाया जा सके कि उपयोगकर्ता की सही उम्र क्या है। Google’s AI: Google उन बच्चों पर नकेल कसने की तैयारी कर रहा है।

Google’s AI: बचके रहना रे बाबा तुझपे नज़र है? किसी इंसान से उम्र और जन्मतिथि पूछने पर गुस्सा हो जाता है। खैर अब उम्र छिपाने से कोई फायदा नहीं है। उम्र के मामले में कई लोग झूठ बोलते हैं। गूगल ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तकनीक का उपयोग करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि गूगल एआई टूल आपकी सही उम्र बता देगा। क्या आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है। लेकिन आप Google द्वारा प्रतिबंधित सामग्री तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं? खैर, अगर आप अपनी उम्र का दिखावा कर रहे हैं तो अब आपके लिए चीजें बदलने जा रही हैं। सुरक्षा के लिहाज से काफी ठीक है।

अक्सर देखा जाता है कि कम उम्र में बच्चे खाता खोलकर गलत करते हैं। गूगल, यूट्यूब अकाउंट बना लेते हैं। गूगल को फिल्टर करना मुश्किल हो जाता है। गूगल ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता टूल के माध्यम से फिल्टर करना शुरू कर देगा ताकि सही उम्र का पता लग सके और अकाउंट को लॉक किया जा सके।

इसका नाम है New digital protections for kids, teens and parents (बच्चों, किशोरों और अभिभावकों के लिए नई डिजिटल सुरक्षा)। Google उन बच्चों पर नकेल कसने की तैयारी कर रहा है। मशीन लर्निंग का उपयोग करके YouTube पर अपनी उम्र का फर्जीवाड़ा करते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि उपयोगकर्ता की सही उम्र क्या है।

कम उम्र के दर्शकों को वयस्क सामग्री देखने से रोकने में मदद मिलेगी। तैयार यह नई प्रणाली विश्लेषण करेगी कि लोग क्या खोजते हैं और क्या देखते हैं। अगर उसे लगता है कि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र का है, तो YouTube स्वचालित रूप से सख्त सामग्री फ़िल्टर लागू करेगा।

YouTube के सीईओ नील मोहन ने हाल ही में इस बारे में बात करते हुए कहा कि प्लेटफ़ॉर्म "सर्वोत्तम और सबसे अधिक आयु-उपयुक्त अनुभव और सुरक्षा" बनाना चाहता है। रोलआउट की योजना 2026 के लिए बनाई गई है। वीडियो देखने वाला कोई व्यक्ति संभवतः वयस्क है, जबकि कार्टून या बच्चों की सामग्री देखने वाले उपयोगकर्ता को कम उम्र के रूप में चिह्नित किया जा सकता है।

गूगल के एआई सिद्धांतों का यह नया स्वरूप अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के कार्यकारी आदेश को रद्द करने के बाद आया है, जिसका उद्देश्य एआई के सुरक्षित, संरक्षित और भरोसेमंद उपयोग तथा विकास को बढ़ावा देना था।

गूगल का यह निर्णय हाल ही में प्रौद्योगिकी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा क्षेत्र में प्रवेश करने तथा एआई के अधिक सैन्य अनुप्रयोगों को समायोजित करने के चलन के बाद आया है। कंपनी ने वैश्विक एआई प्रतिस्पर्धा, जटिल भू-राजनीतिक परिदृश्य और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को अपने एआई सिद्धांतों को बदलने के कारणों के रूप में उद्धृत किया।

