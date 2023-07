Goods and Services Tax GST: 2017 को जीएसटी लागू, 6 साल पूरे होने बनाया रिकॉर्ड, जीएसटी संग्रह 6 बार 1.50 लाख करोड़ के आंकड़े को पार!

Highlights वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ने 6 साल आज पूरे किए। 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। अप्रैल, 2023 में जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड 1.87 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया था। मार्च में यह 1.60 लाख करोड़ रुपये रहा था।

Goods and Services Tax GST: देश की अर्थव्यवस्था के लिए साल के सातवें महीने का यह पहला दिन इतिहास में अपनी जगह बना गया, जब केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार 2017 में इसी दिन देश में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली को अमल में लेकर आई। देश की कर प्रणाली में सुधार की दिशा में इसे अत्यंत महत्वपूर्ण कदम करार दिया गया।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ने 6 साल आज पूरे किए। 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। अप्रैल, 2023 में जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड 1.87 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया था। मार्च में यह 1.60 लाख करोड़ रुपये रहा था। जून 1.40 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा जीएसटी संग्रह वाला लगातार 15वां महीना है।

Gross GST revenue collected in the month of June 2023 is Rs 1,61,497 crore; records 12% year-on-year growth: Ministry of Finance pic.twitter.com/oJEt2ROg0G