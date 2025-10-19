Gold-Silver Rate Today: धनतेरस के एक दिन बाद सोना-चांदी में आई गिरावट, गोल्ड 2,400 तो चांदी 7,000 लुढ़का

Gold-Silver Rate Today: धनतेरस के एक दिन बाद सोना-चांदी में आई गिरावट, गोल्ड 2,400 तो चांदी 7,000 लुढ़का

Gold-Silver Rate Today: दिल्ली में शनिवार को सोने की कीमतें ₹2,400 की गिरावट के साथ ₹1,32,400 प्रति 10 ग्राम पर आ गईं। यह रिकॉर्ड ऊँचाई से नीचे है, जबकि दिवाली त्योहारी सीज़न की शुरुआत के साथ धनतेरस के अवसर पर आभूषणों की दुकानों पर खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ी।

अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना शुक्रवार को ₹3,200 की बढ़त के साथ ₹1,34,800 प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया था। हालाँकि, समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट में उद्धृत आंकड़ों के अनुसार, पिछले कारोबारी सत्र में यह गिरकर ₹1,32,400 प्रति 10 ग्राम पर आ गया।

इसी तरह, 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत में भी भारी गिरावट देखी गई और यह 2,400 रुपये की गिरावट के साथ 1,31,800 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) पर आ गया। पिछले सत्र में यह अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर 1,34,200 रुपये पर पहुँच गया था।

गिरावट के बावजूद, 24 कैरेट सोने की कीमतें पिछले एक साल में 62.65 प्रतिशत बढ़ी हैं - धनतेरस 2024 (29 अक्टूबर) को 81,400 रुपये प्रति 10 ग्राम से बढ़कर इस साल 1,32,400 रुपये हो गई हैं - यानी 51,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी।

चाँदी की कीमतों में भी लगातार दूसरे दिन गिरावट जारी रही और शनिवार को यह 7,000 रुपये गिरकर 1,70,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) पर आ गई।

ऊँची कीमतों के बावजूद त्योहारी माँग मज़बूत बनी हुई है

भारत में सोने का गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है, जो समृद्धि और दैवीय आशीर्वाद का प्रतीक है। देवी लक्ष्मी से जुड़ा धनतेरस का त्योहार पारंपरिक रूप से कीमती धातुओं की खरीदारी के लिए एक शुभ समय होता है।

एक प्रमुख व्यापारी संगठन के अनुसार, भारतीय उपभोक्ताओं ने 2025 के धनतेरस के दौरान अनुमानित ₹1 लाख करोड़ खर्च किए, जो कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बावजूद सोने और चाँदी की ज़ोरदार खरीदारी से प्रेरित था।

समाचार रिपोर्ट के अनुसार, "धनतेरस के त्यौहारी उत्साह ने पीली धातु में निवेश के लिए उपभोक्ताओं की ज़बरदस्त रुचि के साथ अपनी चमक बरकरार रखी। सोने की आसमान छूती कीमतों, अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों और जीएसटी सुधारों के बावजूद, इसे जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है।"

उन्होंने बताया कि हल्के वज़न के आभूषणों को चुनने वाले युवा खरीदारों के बीच माँग मज़बूत रही, जबकि बढ़ती कीमतों के बीच सर्राफा की बिक्री में तेज़ी बनी रही।

रिपोर्ट में आगे कहा गया, "आगामी शीतकालीन विवाह सीज़न के लिए भारी आभूषणों की ख़ासी माँग देखी गई, जहाँ खरीदार पीली धातु की तेज़ी से बढ़ती कीमतों को देखते हुए मौजूदा भाव पर ही खरीदारी करने की उम्मीद कर रहे थे। कुल मिलाकर, इस धनतेरस पर पिछले साल की तुलना में 15 प्रतिशत से 18 प्रतिशत की कुल त्योहारी वृद्धि के साथ शानदार प्रतिक्रिया मिली।"

