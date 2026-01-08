Gold–Silver Price Today: चांदी में बड़ी गिरावट, सोने के दाम 900 रुपये टूटे

By संदीप दाहिमा | Updated: January 9, 2026 13:39 IST2026-01-08T21:47:07+5:302026-01-09T13:39:21+5:30

Gold Silver Price Today: दुनिया भर में मुनाफावसूली के बीच बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत अपने रिकॉर्ड स्तर से 12,500 रुपये की भारी गिरावट के साथ 2,43,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई, जबकि सोने की कीमतों में 900 रुपये की गिरावट देखी गयी।

Gold-Silver-Price-Today-Big-fall-in-silver-gold-prices-down-by-900-rupees | Gold–Silver Price Today: चांदी में बड़ी गिरावट, सोने के दाम 900 रुपये टूटे

Gold–Silver Price Today: चांदी में बड़ी गिरावट, सोने के दाम 900 रुपये टूटे

Gold Silver Price Today: दुनिया भर में मुनाफावसूली के बीच बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत अपने रिकॉर्ड स्तर से 12,500 रुपये की भारी गिरावट के साथ 2,43,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई, जबकि सोने की कीमतों में 900 रुपये की गिरावट देखी गयी। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, बुधवार को चांदी 5,000 रुपये बढ़कर 2,56,000 रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई थी।

स्थानीय सर्राफा बाजार में, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 900 रुपये टूटकर 1,40,500 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) रह गई, जबकि पिछला बंद भाव 1,41,400 रुपये प्रति 10 ग्राम था। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा, ‘‘सुरक्षित निवेश की मांग कम होने की वजह से कारोबारियों ने अपने सौदे कम किए।

इसके साथ डॉलर की स्थिरता के कारण बृहस्पतिवार को सोने में गिरावट रही। अंतरराष्ट्रीय बाजार में, हाजिर सोना 29.65, या 0.67 प्रतिशत गिरकर 4,426.91 डॉलर प्रति औंस रहा, जबकि चांदी 3.22 प्रतिशत यानी 2.51 डॉलर गिरकर 75.67 डॉलर प्रति औंस पर रही।

Web Title: Gold-Silver-Price-Today-Big-fall-in-silver-gold-prices-down-by-900-rupees

कारोबार से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Gold Rateसोने का भाव