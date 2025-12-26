Silver Price Today: चांदी की कीमत 8,951 रुपये बढ़कर 2,32,741 रुपये प्रति किग्रा, टूटे सभी रिकॉर्ड

Highlights Gold Silver Price Today, 26 December, 2025: वैश्विक बाजार में चांदी के 75 डॉलर प्रति औंस के स्तर को पार करने के कारण हुई। Gold Silver Price Today, 26 December, 2025: सोने की कीमतें पहली बार 1.39 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गईं। Gold Silver Price Today, 26 December, 2025: 0.81 प्रतिशत उछलकर 1,39,216 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

नई दिल्लीः वायदा कारोबार में चांदी की कीमत शुक्रवार को 8,951 रुपये बढ़कर 2,32,741 रुपये प्रति किलोग्राम की नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। यह लगातार पांचवां कारोबारी सत्र है जब वायदा बाजार में चांदी मजबूत हुई है। यह बढ़ोतरी वैश्विक बाजार में चांदी के 75 डॉलर प्रति औंस के स्तर को पार करने के कारण हुई।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) में मार्च 2026 अनुबंध के लिए चांदी वायदा 8,951 रुपये यानी चार प्रतिशत उछलकर 2,32,741 रुपये प्रति किलोग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। 18 दिसंबर के बाद से चांदी की कीमतों में 29,176 रुपये यानी 14.33 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा जिंस बाजार में सोने की कीमतें पहली बार 1.39 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गईं।

लगातार चौथे सत्र में तेजी के साथ फरवरी के आपूर्ति वाले सोने का भाव 1,119 रुपये यानी 0.81 प्रतिशत उछलकर 1,39,216 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। क्रिसमस के अवसर पर बृहस्पतिवार को जिंस बाजार बंद रहे। इस बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी के उच्चतम स्तर पर पहुंचने से सर्राफा की कीमतों में तेजी आई।

कॉमेक्स (जिंस बाजार) पर फरवरी के आपूर्ति वाले सोने का वायदा भाव 58.8 डॉलर या 1.3 प्रतिशत बढ़कर 4,561.6 डॉलर प्रति औंस के नए शिखर पर पहुंच गया। रिलायंस सिक्योरिटीज के वरिष्ठ शोध विश्लेषक जिगर त्रिवेदी ने कहा कि शुक्रवार को सोने की कीमतें बढ़कर लगभग 4,500 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गईं।

सत्र के दौरान यह थोड़े समय के लिए 4,530 डॉलर प्रति औंस के सर्वकालिक उच्च स्तर पर भी पहुंचीं। भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के कारण सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने से सोने की कीमतों में यह तेजी आई है।

लगातार पांचवें दिन तेजी के साथ मार्च अनुबंध के लिए चांदी वायदा 3.81 अमेरिकी डॉलर यानी 5.31 प्रतिशत बढ़कर कॉमेक्स पर 75.49 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस के नए शिखर पर पहुंच गई। बुधवार को यह 71.68 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ था।

