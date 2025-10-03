Gold Rate Today: जल्दी कीजिए, आज सोना सस्ता, सोने- चांदी दाम में इतने रुपये की गिरावट

Highlights सोने के अनुबंधों की कीमत 646 रुपये यानी 0.54 प्रतिशत फिसलकर 1,18,213 प्रति 10 ग्राम रहा। गांधी जयंती और दशहरा के अवसर पर बृहस्पतिवार को जिंस बाजार बंद थे।

नई दिल्लीः वायदा कारोबार में बृहस्पतिवार को सोने और चांदी की कीमतें अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर से नीचे आ गईं। व्यापारियों के ऊंचे स्तर पर मुनाफावसूली करने से इनकी कीमतों में गिरावट आई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) में दिसंबर आपूर्ति वाले अनुबंधों में सोने का भाव 643 रुपये या 0.55 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,16,945 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। इसमें 15,733 लॉट का कारोबार हुआ।

फरवरी 2026 में आपूर्ति वाले सोने के अनुबंधों की कीमत 646 रुपये यानी 0.54 प्रतिशत फिसलकर 1,18,213 प्रति 10 ग्राम रहा। गांधी जयंती और दशहरा के अवसर पर बृहस्पतिवार को जिंस बाजार बंद थे। चांदी की कीमतों में भी गिरावट आई। दिसंबर में आपूर्ति वाले चांदी के वायदा अनुबंधों की कीमत 2,170 रुपये या 1.5 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,42,550 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई।

इसमें 19,818 लॉट के लिए कारोबार हुआ। इसी तरह, अगले साल मार्च में आपूर्ति वाले चांदी के वायदा अनुबंधों की कीमत 1,996 रुपये या 1.36 प्रतिशत फिसलकर 1,44,266 रुपये प्रति किलोग्राम रही। इसमें 2,400 लॉट के लिए कारोबार हुआ। वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में कॉमेक्स सोने का वायदा भाव गिरावट के साथ 3,867.15 डॉलर प्रति औंस पर रहा। हालांकि दिसंबर में आपूर्ति वाली चांदी का वायदा भाव करीब एक प्रतिशत बढ़कर 46.79 डॉलर प्रति औंस हो गया।

