By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 16, 2025 10:58 IST2025-09-16T10:57:10+5:302025-09-16T10:58:26+5:30

Gold Rate Today: छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती को मापने वाला डॉलर सूचकांक 0.08 प्रतिशत की गिरावट के साथ 97.22 पर कारोबार कर रहा था।

Gold Rate Today aaj sone ka bhaw Diwali Gold price increased by Rs 119 to Rs 1,10,298 per 10 grams Rupee increased by 12 paise to Rs 88-04 per dollar | Gold Rate Today: दिवाली के समय कहां सोना?, सोने की कीमत 119 रुपये बढ़कर 1,10,298 रुपये प्रति 10 ग्राम, रुपया 12 पैसे की बढ़त के साथ 88.04 प्रति डॉलर

सांकेतिक फोटो

Highlightsदिसंबर अनुबंध एमसीएक्स पर 109 रुपये बढ़कर 1,11,346 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया।विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सोमवार को शुद्ध आधार पर 1,268.59 करोड़ रुपये के शेयर बेचे थे।वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा कारोबार में 0.25 प्रतिशत बढ़कर 67.61 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।

नई दिल्लीः अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा इस सप्ताह ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से पहले मजबूत वैश्विक संकेतों के चलते मंगलवार को घरेलू वायदा बाजार में सोने की कीमत 119 रुपये बढ़कर 1,10,298 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर के पास पहुंच गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर, अक्टूबर डिलिवरी के लिए सबसे अधिक कारोबार वाला सोना वायदा 119 रुपये या 0.10 प्रतिशत बढ़कर 1,10,298 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। पिछले सत्र में यह अनुबंध 1,10,330 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर को छू गया था। इसी तरह, सोमवार को 1,11,350 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए शिखर को छूने के बाद, दिसंबर अनुबंध एमसीएक्स पर 109 रुपये बढ़कर 1,11,346 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया।

जिंस बाजार के विशेषज्ञों के अनुसार, सोने की कीमतों में तेजी जारी रही क्योंकि व्यापारियों ने 17 सितंबर को फेडरल रिजर्व के नीतिगत फैसले में ब्याज दरों में कटौती पर दांव लगाया है। साथ ही वर्ष के बाकी समय में उन्हें मौद्रिक रुख में और नरमी की उम्मीद है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में, दिसंबर डिलिवरी वाले सोने का वायदा भाव 3,728.32 डॉलर प्रति औंस के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया।

रुपया शुरुआती कारोबार में 12 पैसे की बढ़त के साथ 88.04 प्रति डॉलर पर

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में मंगलवार को शुरुआती कारोबार में रुपया 12 पैसे की बढ़त के साथ 88.04 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। निवेशक नयी दिल्ली में होने वाली अमेरिका-भारत व्यापार वार्ता से संकेतों का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिकी वार्ताकार ब्रेंडन लिंच मंगलवार को भारतीय अधिकारियों से मुलाकात करेंगे।

विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि रुपये पर असमान प्रवाह और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शुल्क झटकों का लगातार दबाव बना हुआ है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में, रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.05 पर खुला और फिर 88.04 पर पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव से 12 पैसे की बढ़त है।

शुरुआती कारोबार में, घरेलू मुद्रा डॉलर के मुकाबले 88.16 पर भी पहुंच गई थी। सोमवार को, रुपया 10 पैसे बढ़कर 88.16 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती को मापने वाला डॉलर सूचकांक 0.08 प्रतिशत की गिरावट के साथ 97.22 पर कारोबार कर रहा था।

वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा कारोबार में 0.25 प्रतिशत बढ़कर 67.61 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। घरेलू शेयर बाजार के मोर्चे पर, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 201.69 अंक चढ़कर 81,987.43 अंक पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 52.8 अंक बढ़कर 25,122 अंक पर था। एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सोमवार को शुद्ध आधार पर 1,268.59 करोड़ रुपये के शेयर बेचे थे।

