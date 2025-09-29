Gold Rate Today: रिकॉर्ड स्तर पर सोना-चांदी, सोने का भाव 1204 रुपये बढ़त के साथ 1,14,992 रुपये प्रति 10 ग्राम

Highlights Gold Rate Today: चांदी में भी तेजी देखी गई और यह रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। Gold Rate Today: 1,44,179 रुपये प्रति किलोग्राम के नए उच्च स्तर पर पहुंच गई। Gold Rate Today: 1,45,817 रुपये प्रति किलोग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई।

Gold Rate Today: मजबूत हाजिर मांग के बीच सटोरियों के ताजा सौदों से वायदा कारोबार में सोने और चांदी का भाव सोमवार नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) में अक्टूबर में आपूर्ति वाले अनुबंधों के सोने का भाव 1204 रुपये या 1.06 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,14,992 रुपये प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। दिसंबर में आपूर्ति वाले सोने के अनुबंधों की कीमत 1,034 रुपये यानी 0.9 प्रतिशत चढ़कर 1,15,925 प्रति 10 ग्राम के अब तक के उच्च स्तर पर पहुंच गई। चांदी में भी तेजी देखी गई और यह रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई।

दिसंबर में आपूर्ति वाले चांदी के वायदा अनुबंधों की कीमत 2,290 रुपये या 1.61 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,44,179 रुपये प्रति किलोग्राम के नए उच्च स्तर पर पहुंच गई। इसी तरह, अगले साल मार्च में आपूर्ति वाले चांदी के वायदा अनुबंधों की कीमत 2,559 रुपये या 1.79 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,45,817 रुपये प्रति किलोग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई।

कारोबारियों का कहना है कि रुपये में कमजोरी और घरेलू बाजार में निराशाजनक माहौल ने सोने की कीमतों को और मजबूती दी। वैश्विक स्तर पर सोने का वायदा भाव करीब एक प्रतिशत की बढ़त के साथ 3,837.72 डॉलर प्रति औंस के सर्वकालिक उच्च स्तर पर रहा। दूसरी ओर चांदी की कीमत एक प्रतिशत से अधिक तेजी के साथ 47.39 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर रही।

Web Title: Gold Rate Today aaj sone ka bhaw aapke city mai kya chal raha hai Gold and silver record levels gold price rises by Rs 1,204 to Rs 1,14,992 per 10 grams