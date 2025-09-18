Highlights अमेरिका में ब्याज दर घटने से फिसला Gold, जानें कितना सस्ता हुआ सोना

Gold Prices Fall Due to US Fed Rate Cut: अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में कटौती करने और डॉलर में मजबूती के बीच कारोबारियों के अपने सौदे कम करने के कारण बृहस्पतिवार को घरेलू वायदा बाजार में सोने की कीमत 612 रुपये घटकर 1,09,210 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने का वायदा भाव 612 रुपये या 0.56 प्रतिशत घटकर 1,09,210 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। दिसंबर डिलीवरी वाला अनुबंध भी 566 रुपये या 0.51 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,10,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर था।

चांदी की कीमतों में भी गिरावट आई। दिसंबर डिलीवरी के लिए इस कीमती धातु का वायदा भाव 604 रुपये या 0.48 प्रतिशत गिरकर 1,26,380 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया। अगले साल मार्च अनुबंध के लिए चांदी 630 रुपये या 0.49 प्रतिशत गिरकर 1,27,985 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर थी। वैश्विक स्तर पर, दिसंबर डिलीवरी के लिए सोने का वायदा भाव 28.05 डॉलर या 0.75 प्रतिशत गिरकर 3,689.75 डॉलर प्रति औंस पर था। चांदी का वायदा भाव 1.05 प्रतिशत की गिरावट के साथ 41.71 डॉलर प्रति औंस पर आ गया।

Web Title: Gold prices fall due to US Fed Rate cut check price