Highlights सोने की कीमत में 1,807 रुपये की गिरावट, चांदी 3,660 रुपये टूटी, जानें आज का सोने-चांदी का भाव Gold Rate Today, 18 Nov 2025: सोने हुआ सस्ता, आज सोने में 1,807 रुपये की गिरावट आई

Gold Rate Today, 18 Nov 2025: वायदा बाजार में सोने और चांदी के भाव में मंगलवार को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में गिरावट दर्ज की गई। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा दिसंबर में ब्याज दर में कटौती की उम्मीदें धूमिल होने से निवेशकों की धारणा पर असर पड़ा है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) में दिसंबर में आपूर्ति वाले सोने के अनुबंधों का वायदा भाव 1,807 रुपये या 1.47 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,21,120 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। फरवरी 2026 में आपूर्ति वाले अनुबंधों की कीमत 1,833 रुपये या 1.47 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,22,841 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई।

चांदी की कीमतों में भी गिरावट आई। दिसंबर में आपूर्ति वाले चांदी के वायदा अनुबंधों की कीमत 3,660 रुपये या 2.36 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,51,652 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। मार्च 2026 में आपूर्ति वाले अनुबंधों की कीमत 3,368 रुपये या 2.13 प्रतिशत घटकर 1,54,557 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। वैश्विक स्तर पर दिसंबर में आपूर्ति वाले कॉमेक्स सोने का वायदा भाव 1.60 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4,009.5 डॉलर प्रति औंस हो गया। वहीं चांदी का वायदा भाव 2.38 प्रतिशत टूटकर 49.50 डॉलर प्रति औंस रहा।

Gold prices fall by Rs 1807, silver falls by Rs 3660, know todays gold and silver rates

