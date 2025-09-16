Gold Price Today: सोना-चांदी की कीमतों में उछाल, 1 लाख 10 के पार पहुंची सोने की कीमत

अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा इस सप्ताह ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से पहले मजबूत वैश्विक संकेतों के चलते मंगलवार को घरेलू वायदा बाजार में सोने की कीमत 119 रुपये बढ़कर 1,10,298 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर के पास पहुंच गई।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा इस सप्ताह ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से पहले मजबूत वैश्विक संकेतों के चलते मंगलवार को घरेलू वायदा बाजार में सोने की कीमत 119 रुपये बढ़कर 1,10,298 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर के पास पहुंच गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर, अक्टूबर डिलिवरी के लिए सबसे अधिक कारोबार वाला सोना वायदा 119 रुपये या 0.10 प्रतिशत बढ़कर 1,10,298 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। पिछले सत्र में यह अनुबंध 1,10,330 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर को छू गया था। इसी तरह, सोमवार को 1,11,350 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए शिखर को छूने के बाद, दिसंबर अनुबंध एमसीएक्स पर 109 रुपये बढ़कर 1,11,346 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। जिंस बाजार के विशेषज्ञों के अनुसार, सोने की कीमतों में तेजी जारी रही क्योंकि व्यापारियों ने 17 सितंबर को फेडरल रिजर्व के नीतिगत फैसले में ब्याज दरों में कटौती पर दांव लगाया है। साथ ही वर्ष के बाकी समय में उन्हें मौद्रिक रुख में और नरमी की उम्मीद है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में, दिसंबर डिलिवरी वाले सोने का वायदा भाव 3,728.32 डॉलर प्रति औंस के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और अगले साल भी ब्याज दरों में नरमी का दौर जारी रहने की बढ़ती उम्मीदों के बीच मंगलवार को घरेलू वायदा बाजार में चांदी की कीमत 291 रुपये बढ़कर 1,29,720 रुपये प्रति किलोग्राम के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में, दिसंबर डिलिवरी वाले चांदी वायदा की कीमत 291 रुपये या 0.22 प्रतिशत बढ़कर 1,29,720 रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड उच्चस्तर पर पहुंच गई। अगले साल मार्च डिलिवरी वाले चांदी वायदा की कीमत भी 270 रुपये या 0.20 प्रतिशत बढ़कर 1,31,135 रुपये प्रति किलोग्राम के नए उच्चस्तर पर पहुंच गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में दिसंबर डिलिवरी के लिए चांदी वायदा का भाव 0.32 प्रतिशत बढ़कर 43.09 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जो वैश्विक व्यापार में 14 साल का नया उच्चस्तर है। 

