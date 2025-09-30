Highlights 30 सितंबर 2025 को सोना ₹11,17,561 रुपये प्रति 10 ग्राम, जानें आज का सोने का भाव

Gold Price Today: मजबूत हाजिर मांग के बीच सटोरियों के ताजा सौदों से वायदा कारोबार में सोने और चांदी का भाव सोमवार नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) में दिसंबर में आपूर्ति वाले अनुबंधों के सोने का भाव 1,217 रुपये या 1.04 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,17,561 रुपये प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। फरवरी 2026 में आपूर्ति वाले सोने के अनुबंधों की कीमत 1,314 रुपये यानी 1.12 प्रतिशत चढ़कर 1,18,788 प्रति 10 ग्राम के अब तक के उच्च स्तर पर पहुंच गई। चांदी में भी तेजी देखी गई और यह रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। दिसंबर में आपूर्ति वाले चांदी के वायदा अनुबंधों की कीमत 1,101 रुपये या 0.77 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,44,200 रुपये प्रति किलोग्राम के नए उच्च स्तर पर पहुंच गई।

इसी तरह, अगले साल मार्च में आपूर्ति वाले चांदी के वायदा अनुबंधों की कीमत 1,127 रुपये या 0.78 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,45,858 रुपये प्रति किलोग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। कारोबारियों का कहना है कि रुपये में कमजोरी और घरेलू बाजार में निराशाजनक माहौल ने सोने की कीमतों को और मजबूती दी। वैश्विक स्तर पर भी सोने और चांदी की कीमत में रिकॉर्ड तेजी जारी रही। सोने का वायदा भाव एक प्रतिशत से अधिक की बढ़त के साथ 3,895.22 डॉलर प्रति औंस के सर्वकालिक उच्च स्तर पर रहा। दूसरी ओर चांदी की कीमत मामूली बढ़त के साथ 47.41 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर रही।

