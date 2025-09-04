Highlights Gold Rate Today: सोना 1000 रुपये गिरा, जानें आपके शहर का सोने-चांदी का रेट

Gold Rate Today: वैश्विक बाजारों में कमजोरी के रुख के अनुरूप व्यापारियों की मुनाफावसूली से बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई से 1,000 रुपये फिसलकर 1,06,070 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गईं। 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना बुधवार को अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर 1,07,070 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत में भी गिरावट देखी गई और बृहस्पतिवार को यह 1,000 रुपये गिरकर 1,05,200 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) रह गई। पिछले कारोबारी सत्र में यह 1,06,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। निवेशकों द्वारा ऊंचे स्तर पर मुनाफावसूली के कारण चांदी भी अपने रिकॉर्ड स्तर से फिसल गई। बृहस्पतिवार को चांदी 500 रुपये टूटकर 1,25,600 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) रह गई। पिछले सत्र में, यह अपने सर्वकालिक उच्च स्तर 1,26,100 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।

विदेशी बाजार में, हाजिर सोने की कीमतों में भी ऐतिहासिक ऊंचाई छूने के बाद गिरावट आई। कीमती धातु की कीमत 39.61 डॉलर या 1.10 प्रतिशत की गिरावट के साथ 3,539.14 डॉलर प्रति औंस रह गई। बुधवार को, न्यूयॉर्क में यह 3,578.80 डॉलर प्रति औंस के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू गई थी। कोटक सिक्योरिटीज की एवीपी शोध, कायनात चैनवाला ने कहा, ‘‘हालिया उछाल के बाद, मुनाफावसूली के कारण सोने की कीमतों में एक प्रतिशत से ज़्यादा की गिरावट आई। हालांकि, निजी वेतन और साप्ताहिक बेरोज़गारी दावों सहित प्रमुख अमेरिकी वृहद आर्थिक आंकड़े जारी होने से पहले, कीमतें लगभग 3,540 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई हैं। उन्होंने कहा, ‘‘शुक्रवार को आने वाली अमेरिकी रोज़गार रिपोर्ट में लगातार चौथे महीने वेतन वृद्धि में सुस्ती दिखाई देने की उम्मीद है। अगर आंकड़े अनुमान से कमज़ोर आते हैं, तो आने वाले महीनों में अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में और कटौती की संभावना बढ़ सकती है।’’ हाजिर चांदी 0.70 प्रतिशत की गिरावट के साथ 40.93 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी।

