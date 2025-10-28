Gold-Silver Rates: तीसरे दिन सोने-चांदी की कीमत में भारी गिरावट, जानें लेटेस्ट रेट

Highlights तीसरे दिन सोने-चांदी की कीमत में भारी गिरावट, जानें लेटेस्ट रेट

Gold and Silver Prices Fall: वायदा बाजार में लगातार तीसरे दिन मंगलवार को सोने और चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) में दिसंबर आपूर्ति वाले अनुबंधों में सोने का भाव 2,214 रुपये या 1.83 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,18,743 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। इसमें 13,086 लॉट के लिए कारोबार हुआ। फरवरी 2026 में आपूर्ति वाले अनुबंधों की कीमत 2,650 रुपये या 2.17 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,19,649 रुपये प्रति 10 ग्राम पर हो गई। इसमें 1,953 लॉट के लिए कारोबार हुआ।

चांदी की कीमतों में भी गिरावट आई। दिसंबर में आपूर्ति वाले चांदी के वायदा अनुबंधों की कीमत 2,181 रुपये या 1.52 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,41,186 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। इसमें 20,372 लॉट के लिए कारोबार हुआ। मार्च 2026 के अनुबंधों का भाव 2,289 रुपये या 1.58 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,42,757 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया। इसमें 5,615 लॉट के लिए कारोबार हुआ। वैश्विक स्तर पर दिसंबर में आपूर्ति वाले कॉमेक्स सोने का वायदा भाव 2.44 प्रतिशत की गिरावट के साथ 3,921.64 डॉलर प्रति औंस हो गया। चांदी का वायदा भाव 2.34 प्रतिशत टूटकर 45.68 डॉलर प्रति औंस रहा।

