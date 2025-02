गौतम अडानी के बेटे जीत ने निजी समारोह में दिवा शाह के साथ विवाह किया, देखें तस्वीरें

Highlights जीत अडानी दिवा जैमिन शाह के साथ विवाह बंधन में बंधे गौतम अडानी ने बेटे जीत के विवाह की फोटो शेयर की उद्योगपति ने शुभचिंतकों को आमंत्रित नहीं कर पाने की मांगी माफी

नई दिल्ली: अरबपति उद्योगपति और अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी के सबसे छोटे बेटे जीत अडानी ने शुक्रवार को करीबी पारिवारिक सदस्यों और दोस्तों की मौजूदगी में एक निजी समारोह में दिवा जैमिन शाह के साथ विवाह बंधन में बंध गए। गौतम अडानी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस जानकारी के साथ ही गुजरात के अहमदाबाद में दिन में हुई शादी की कुछ तस्वीरें भी साझा कीं।

गौतम अडानी ने हिंदी में एक पोस्ट में कहा, "परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से जीत और दिवा आज विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। यह विवाह आज अहमदाबाद में प्रियजनों के बीच पारंपरिक रीति रिवाजों और शुभ मंगल भाव के साथ संपन्न हुआ।"

देश के बड़े उद्योगपति ने आगे लिखा, "यह एक छोटा और अत्यंत निजी समारोह था, इसलिए हम चाह कर भी सभी शुभचिंतकों को आमंत्रित नहीं कर सके, जिसके लिए मैं क्षमाप्रार्थी हूँ। मैं आप सभी से बेटी दिवा और जीत के लिए स्नेह और आशीष का हृदय से आकांक्षी हूँ।"

#WATCH | Adani Group chairman, Gautam Adani's son Jeet Adani gets married to Diva in a private ceremony in Gujarat's Ahmedabad pic.twitter.com/6E4hsbmizf