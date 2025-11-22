वित्त वर्ष 25-26ः 1 अरब टन माल ढुलाई, भारतीय रेलवे ने किया कमाल
By एस पी सिन्हा | Updated: November 22, 2025 14:37 IST2025-11-22T14:36:27+5:302025-11-22T14:37:45+5:30
रेलवे ने कोयला, लौह अयस्क, सीमेंट और कंटेनर लोडिंग में मजबूती के कारण माल ढुलाई में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। रेलवे पर बल्क कार्गो स्थानांतरित करने से उत्सर्जन में कमी आई, राजमार्गों पर भीड़ कम हुई, तथा हरित, लागत-कुशल लॉजिस्टिक्स विकल्प उपलब्ध हुए।
नई दिल्लीः भारतीय रेलवे का माल ढुलाई प्रदर्शन भारत की आर्थिक रीढ़ को मजबूत कर रहा है, इस वर्ष संचयी लोडिंग 1 बिलियन टन के आंकड़े को पार कर गई है और 19 नवंबर तक 1020 मिलियन टन (एमटी) तक पहुंच गई है। यह उपलब्धि प्रमुख क्षेत्रों से व्यापक समर्थन को दर्शाती है: कोयला 505 मीट्रिक टन के साथ सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना हुआ है, इसके बाद लौह अयस्क (115 मीट्रिक टन), सीमेंट (92 मीट्रिक टन), कंटेनर यातायात (59 मीट्रिक टन), कच्चा लोहा और तैयार इस्पात (47 मीट्रिक टन), उर्वरक (42 मीट्रिक टन), खनिज तेल (32 मीट्रिक टन), खाद्यान्न (30 मीट्रिक टन), इस्पात संयंत्रों के लिए कच्चा माल (लगभग 20 मीट्रिक टन), और शेष अन्य वस्तुएं (74 मीट्रिक टन) हैं। रेलवे के जनसंपर्क महानिदेशक धर्मेंद्र तिवारी ने बताया कि दैनिक लोडिंग लगभग 4.4 मीट्रिक टन पर मजबूत बनी हुई है।
जो पिछले वर्ष के 4.2 मीट्रिक टन से ज़्यादा है, जो बेहतर परिचालन दक्षता और निरंतर मांग को दर्शाता है। अप्रैल से अक्टूबर के बीच माल लदान इस सकारात्मक प्रगति को और भी पुख्ता करता है, जो 2025 में 935.1 मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगा, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 906.9 मीट्रिक टन था, जो साल-दर-साल एक अच्छी वृद्धि दर्शाता है।
उन्होंने बताया कि यह निरंतर गति, बेहतर दैनिक लदान दरों के साथ, भारत के औद्योगिक विस्तार और बुनियादी ढाँचे के विकास में सहयोग देने की रेलवे की क्षमता को दर्शाता है। बकौल धर्मेंद्र तिवारी भारत के बुनियादी ढाँचे के विकास में सीमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए, रेलवे ने इस क्षेत्र की रसद क्षमताओं को अनुकूलित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
हाल ही में लागू किए गए व्यापक सुधार, जिनमें बल्क सीमेंट टर्मिनलों के लिए नीति और कंटेनरों में बल्क सीमेंट की आवाजाही के लिए तर्कसंगत दरें शामिल हैं, सीमेंट परिवहन के आधुनिकीकरण की एक रणनीतिक पहल का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने बताया कि इन उपायों का उद्देश्य बल्क हैंडलिंग क्षमता बढ़ाना, पारगमन समय कम करना और रसद लागत कम करना है, जिससे उद्योग जगत के खिलाड़ियों और अंतिम उपभोक्ताओं, दोनों को सीधा लाभ होगा और साथ ही आपूर्ति श्रृंखला में दक्षता बढ़ेगी। ऐसे लक्षित हस्तक्षेप क्षेत्रीय परिवर्तन को गति प्रदान करते हैं।
धर्मेंद्र तिवारी ने बताया कि थोक माल की आवाजाही को रेल द्वारा स्थानांतरित करने से कई लाभ प्राप्त होते हैं जो केवल व्यावसायिक मानकों से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। इससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है, राजमार्गों पर भीड़भाड़ कम होती है, और एमएसएमई सहित उद्योगों को हरित लॉजिस्टिक्स समाधानों तक पहुँच मिलती है।
उन्होंने बताया कि ये विकास सतत विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पुष्ट करते हैं, माल ढुलाई को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों की ओर देश की यात्रा के साथ जोड़ते हैं और रेलवे को आर्थिक और पर्यावरणीय प्रगति, दोनों के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में स्थापित करते हैं।