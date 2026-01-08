चप्पल से लेकर चाय तक: भारतीय संस्कृति से बेहद प्रभावित है प्राडा, ब्रांड का लेटेस्ट परफ्यूम 'इन्फ्यूजन डे सैंटल चाय', इसका सबूत

नई दिल्ली: इटैलियन लग्ज़री फैशन हाउस, प्राडा, भारतीय संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित लगता है। क्लासिक कोल्हापुरी जैसी चप्पलें बेचने पर विवाद खड़ा होने के बाद, इस ब्रांड ने एक नया परफ्यूम लॉन्च किया है जिसमें क्लासिक भारतीय चाय की खुशबू है। Infusion de Santal Chai नाम का यह परफ्यूम पहले से ही विदेशों में बिक्री के लिए उपलब्ध है।

कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर परफ्यूम का रिव्यू किया है और उसकी खूब तारीफ की है। हालांकि, घर पर बैठे देसी लोग ब्रांड के इस लेटेस्ट कदम से ज़्यादा प्रभावित नहीं हैं। फैशन हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया गया है कि इन्फ्यूजन डे सैंटल चाय प्राडा वुडी और मिल्की खुशबू वाली फैमिली से आता है।

इस खुशबू के मुख्य नोट्स हैं चाय लट्टे अकॉर्ड, चंदन, सिट्रस, मस्क। यह परफ्यूम प्राडा की सिग्नेचर बोतल में आता है और सोशल मीडिया पर पहले ही काफी चर्चा में है। हालांकि, ब्रांड की वेबसाइट पर परफ्यूम के ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन में कहीं भी भारत या भारतीय प्रभाव का ज़िक्र नहीं है।

परफ्यूम की क़ीमत

इन्फ्यूजन डे सैंटल चाई की कीमत 10 ml बोतल के लिए $37 (₹3,330.61) और 100 ml बोतल के लिए $190 (₹17,103.13) है। परफ्यूम का 10 ml का छोटा वर्जन प्राडा की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहले ही बिक चुका है। यह नया परफ्यूम ऐसे समय में आया है जब कुछ महीने पहले ब्रांड पर कोल्हापुरी सैंडल लॉन्च करने के लिए कल्चरल एप्रोप्रिएशन का आरोप लगा था।

प्राडा का इन्फ्यूजन डे सैंटल चाय धीरे-धीरे इंस्टाग्राम फीड्स पर दिखने लगा है। जहां कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का मानना ​​है कि ब्रांड ऐसे प्रोडक्ट्स से भारतीयों को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, वहीं कुछ लोगों ने भारतीय संस्कृति के ग्लोबल लेवल पर पहुंचने पर गर्व जताया।

डाइट सब्या की पोस्ट पर कमेंट्स में लिखा था, "मुझे अपनी चाय कप में पसंद है। डेकैंटर में नहीं।" एक और ने मज़ाक में कहा, "मुझे पता है कि अगला नंबर नान-ब्रेड का है।" एक कड़े शब्दों वाले कमेंट में लिखा था, "मेरी संस्कृति तुम्हारा कॉस्ट्यूम नहीं है"। प्राडा के लेटेस्ट क्रिएशन पर अब तक मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं।

