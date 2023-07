केंद्र का सरकारी और निजी को निर्देश- ऋण वसूली के मामलों में बैंक संवेदनशीलता से निपटें

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सरकारी और निजी, सभी बैंकों को निर्देश दिया गया है कि ऋण वसूली की प्रक्रिया में कठोर कदम नहीं उठाये जाने चाहिए और इस तरह के मामलों में संवेदनशीलता से निपटना चाहिए। वित्त मंत्री ने लोकसभा में प्रश्नकाल में छोटे कर्जदारों द्वारा लिये गये ऋण के पुन: भुगतान/वसूली से संबंधित एक प्रश्न पर हस्तक्षेप करते हुए यह बात कही।

उन्होंने कहा, "मैंने इस तरह की शिकायतें सुनी हैं कि कुछ बैंक किस तरह कड़ाई से ऋण वसूली के लिए कार्रवाई करते हैं। सरकार ने सरकारी और निजी, सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि जब कर्ज की वसूली की प्रक्रिया की बात होती है तो कठोर कदम नहीं उठाये जाने चाहिए और बैंकों को ऐसे मामलों में संवेदनशीलता रखते हुए मानवीयता के साथ प्रयास करने चाहिए।"

I have heard complaints about how mercilessly loan repayments have been followed up by some banks. The government has instructed all banks, both public and private, that harsh steps should not be taken when it comes to process of loan repayments and they should approach the… pic.twitter.com/vSbDVXVeAt