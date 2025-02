Union Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वां बजट पेश किया

Nirmala Sitharaman presented the 8th consecutive budget: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण पढ़ना शुरू किया। पिछले 10 साल में हमारे विकास और सुधारों ने दुनिया को आकर्षित किया है, आज हमारी अर्थव्यवस्था तीव्र आर्थिक वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था है। इस बजट का मकसद परिवर्तनकारी सुधारों को आगे बढ़ाना है। हम सब मिलकर अधिक समृद्धि के लिए अपनी क्षमता का पूर्ण इस्तेमाल करने करने की यात्रा पर आग बढ़े रहे हैं वित्त मंत्री सीतारमण।

अगले पांच साल वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अद्वितीय अवसर पेश करेंगे। ‘विकसित भारत’ के तहत हमारे लक्ष्य में गरीबी खत्म करना, 100 प्रतिशत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, किफायती व व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना शामिल। सुधारों के तहत कर, बिजली, कृषि, खनन और शहरी क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाया जाएगा। मखाना के उत्पादन, विपणन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा।

VIDEO | "In this Budget, the proposed development measures span 10 broad areas, focusing on poor, youth, annadata (farmer) and nari (women), spurring agricultural growth and productivity, building rural prosperity and resilience, and taking everyone together on an inclusive…