1090000 रेलवे कर्मचारियों को त्योहार बोनस?, 78 दिन का वेतन मिलेगा, ₹1,866 करोड़ खर्च

By सतीश कुमार सिंह | Updated: September 24, 2025 15:55 IST2025-09-24T15:48:35+5:302025-09-24T15:55:40+5:30

भारत दुनिया में अमेरिका, रूस और यूरोप से आगे दूसरे स्थान पर आ गया है। यह उपलब्धि भारतीय रेलवे में सुधारों और क्षमता वृद्धि का परिणाम है।

file photo

Highlightsरेलवे कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आया है।भारतीय रेलवे में सुधारों और क्षमता वृद्धि का परिणाम है। करीब 10.90 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।

नई दिल्लीः मोदी सरकार ने जीएसटी के बाद एक और तोहफा दिया है। इससे 10,90,000 कर्मचारियों को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10.91 लाख से अधिक रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के उत्पादकता-आधारित बोनस के रूप में ₹1,866 करोड़ रुपये के भुगतान को मंज़ूरी दी। बिहार में बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण को मंज़ूरी दी। जिसकी कुल लागत 2,192 करोड़ रुपये होगी। बिहार में NH-139W के साहेबगंज-अरेराज-बेतिया खंड के हाइब्रिड एन्युइटी मोड पर निर्माण को मंज़ूरी दी, जिसकी कुल परियोजना लंबाई 78.942 किलोमीटर होगी।

इसकी लागत 3,822.31 करोड़ रुपये होगी। जहाज निर्माण, समुद्री वित्तपोषण और घरेलू क्षमता को बढ़ावा देने पर केंद्रित एक व्यापक 4-स्तंभीय दृष्टिकोण के साथ भारत के जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए 69,725 करोड़ रुपये के पैकेज को मंज़ूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज लिया गया तीसरा फैसला रेलवे कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आया है।

   

कैबिनेट ने उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंज़ूरी दे दी है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 78 दिनों के लिए ₹1,866 करोड़ का बोनस स्वीकृत किया गया है, जिससे 10,90,000 रेलवे कर्मचारियों को लाभ होगा। हाल ही में, रेलवे कार्गो बढ़कर 1.6 बिलियन टन हो गया है, जिससे भारत दुनिया में अमेरिका, रूस और यूरोप से आगे दूसरे स्थान पर आ गया है। यह उपलब्धि भारतीय रेलवे में सुधारों और क्षमता वृद्धि का परिणाम है।

कैबिनेट ने बिहार में एनएच-139डब्ल्यू पर साहेबगंज-अरेराज-बेतिया खंड को चार लेन का बनाने की परियोजना को मंजूरी दी, जिसकी अनुमानित लागत 3,822.31 करोड़ रुपये है। मंत्री ने कहा कि समग्र रणनीति चार स्तंभों पर आधारित है। स्तंभ 1 जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना है। स्तंभ 2 समुद्री विकास निधि है। स्तंभ 3 जहाज निर्माण विकास योजना है। स्तंभ 4 कानूनी, नीतिगत-प्रक्रियागत सुधार हैं।

   

जहाज निर्माण, समुद्री वित्तपोषण और घरेलू क्षमता को मज़बूत करने के लिए कैबिनेट द्वारा एक व्यापक चार-स्तंभीय दृष्टिकोण को मंज़ूरी दिए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमने एक प्रतिबद्धता जताई है और इसका एक बड़ा हिस्सा जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र है। आज लगभग ₹70,000 करोड़, यानी ₹69,725 करोड़ के पैकेज को मंज़ूरी दी गई है।

यह 10 साल का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का महत्व सर्वविदित है। जहाज निर्माण भारी इंजीनियरिंग की जननी है। यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जहाज निर्माण शुरू होने से कई अन्य उद्योग भी गति पकड़ते हैं। इसके कई गुणक प्रभाव होते हैं। जब जहाज निर्माण शुरू होता है, तो यह इंजन निर्माण, विभिन्न सामग्रियों की खरीद और नई सामग्रियों के विकास को बढ़ावा देता है।

