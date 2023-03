फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा में फिर बड़े पैमाने पर छंटनी की घोषणा, 10 हजार नौकरियों की होगी कटौती

Highlights इससे पहले पिछले साल टेक कंपनी 11 हजार लोगों को नौकरी से बाहर कर चुकी है मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि हम अपनी टीम के आकार को लगभग 10,000 लोगों तक कम करेंगे बड़े पैमाने पर छंटनी के दूसरे दौर की घोषणा करने वाली मेटा पहली बड़ी टेक कंपनी है

नई दिल्ली: फेसबुक की मूल कंपनी 'मेटा' में फिर बड़े पैमाने पर छंटनी करने जा रहा है। टेक कंपनी 10 हजार नौकरी की कटौती करेगी। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग कंपनी 'मेटा' इससे पहले भी पिछले साल 11 हजार लोगों को नौकरी से बाहर कर चुकी है। जो कंपनी के पूरे कार्यबल का 13 प्रतिशत था। रायटर की रिपोर्ट की रिपोर्ट के अनुसार, फेसबुक-पैरेंट मेटा प्लेटफॉर्म्स ने कहा कि 11,000 कर्मचारियों की छटनी के चार महीने बाद कंपनी अब 10,000 नौकरियों में कटौती करेगी।

रायटर ने कहा कि, बड़े पैमाने पर छंटनी के दूसरे दौर की घोषणा करने वाली मेटा पहली बड़ी टेक कंपनी है। रॉयटर्स के हवाले से मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि हम अपनी टीम के आकार को लगभग 10,000 लोगों तक कम करने और लगभग 5,000 अतिरिक्त खुली भूमिकाओं को बंद करने की उम्मीद करते हैं जिन्हें हमने अभी तक काम पर नहीं रखा है। गौरतलब है कि मेटा के विज्ञापन से होने वाली कमाई में काफी कमी आई है।

