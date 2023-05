सरकारी प्रयोगशालाओं में परीक्षण के बाद ही हो सकेगा कफ सिरप का निर्यात, गुणवत्ता पर उठ रहे सवाल के कारण केंद्र ने लिया फैसला

By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: May 23, 2023 11:01 AM

इस संबंध में जारी एक अधिसूचना में विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा, "खांसी की दवाई के निर्यात को 1 जून, 2023 से प्रभावी निर्यात नमूनों के परीक्षण और किसी भी प्रयोगशाला द्वारा जारी किए गए विश्लेषण के प्रमाण पत्र के बाद ही निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी।"

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

