EaseMyTrip 2024: 500 युवाओं को इंटर्नशिप के साथ वेतन, सीईओ निशांत पिट्टी ने कहा- गुरुग्राम में दफ्तर खोला

EaseMyTrip 2024: यात्रा बुकिंग मंच ईजमाईट्रिप ने मंगलवार को कहा कि वह अगले छह महीनों के भीतर देशभर में 500 युवाओं को इंटर्नशिप देने की योजना बना रही है जो बजट 2024-25 में घोषित इंटर्नशिप योजना के अनुकूल है। ईजमाईट्रिप के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) निशांत पिट्टी ने कहा कि एक मानदेय के साथ दी जाने वाली इंटर्नशिप बिक्री एवं विपणन विभागों के अलावा ग्राहक देखभाल सेवाओं से भी संबंधित होगी। पिट्टी ने कहा, ‘‘हम कंपनी में अगले तीन से छह महीनों में 500 से अधिक युवाओं को इंटर्न के तौर पर रखने जा रहे हैं।

We announce that @EaseMyTrip will be hiring 500+ employees across India under the new employment scheme introduced by our Hon’ble Finance Minister in the 2025 budget. This initiative supports the government’s vision of employment and skill development for more than 10M youth. We…