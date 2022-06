ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में तमिलनाडु, तेलंगाना और गुजरात समेत 7 राज्य टॉप पर, केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने की घोषणा

Highlights वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इस बार रैंकिंग प्रणाली को चार श्रेणियों में विभाजित किया इनमें टॉप अचीवर्स, अचीवर्स, एस्पायर्स और इमर्जिंग बिजनेस इको सिस्टम श्रेणी शामिल आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना टॉप अचीवर्स

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री ने गुरुवार को व्यापार सुधार कार्य योजना 2020 की घोषणा की। इसके तहत आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना समेत इन 7 राज्यों को ईज ऑफ डुइंग की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। जबकि हिमाचल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र उड़ीसा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को अचीवर्स का दर्जा दिया गया है।

वहीं असम, केरल, गोवा छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल एस्पायर्स राज्यों की श्रेणी में लिखा गया है। इमरजिंग बिजनेस ईको-सिस्टम की श्रेणी में दिल्ली, पुडुचेरी और त्रिपुरा सहित 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें अंडमान और निकोबार, बिहार, चंडीगढ़, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुताबिक, इसका व्यापक उद्देश्य निवेशकों के विश्वास को बढ़ावा देना, व्यापार के अनुकूल माहौल को बढ़ावा देना और व्यापार के कार्यान्वयन में उनके प्रदर्शन के आधार पर राज्यों का आकलन करने की प्रणाली के माध्यम से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का एक तत्व पेश करके देश भर में व्यापार करने में आसानी को बढ़ाना है।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर लिखा, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान का पांचवां संस्करण राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मूल्यांकन में रैंकिंग से ग्रेडिंग में बदलाव का प्रतीक है। किए गए सुधारों के फीडबैक के आधार पर राज्यों को शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वालों, उपलब्धि हासिल करने वालों, आकांक्षाओं और उभरते व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया।

