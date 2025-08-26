ड्रीम11 नहीं करेगा कर्मचारियों की छंटनी, बल्कि अपनी मार्केटिंग लागत में करेगा कटौती, कंपनी के सीईओ ने पुष्टि

नई दिल्ली:भारत में पैसों वाले ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाले ऑनलाइन गेमिंग विधेयक को संसद में पारित करने के बाद, ड्रीम11 कुछ अनचाही सुर्खियों में रहा है। इसका भारत के अग्रणी फ़ैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफ़ॉर्म पर भारी असर पड़ा है और इसकी आय में 95 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है।

इस झटके के बावजूद, ड्रीम11 की मूल कंपनी, ड्रीम स्पोर्ट्स के सह-संस्थापक हर्ष जैन ने कथित तौर पर अपने कर्मचारियों को नौकरी से नहीं जाने देने का संकल्प लिया है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रतिभा कंपनी की आधारशिला है, और कहा, "अगर हमें कभी प्रतिभाओं को नौकरी से निकालना पड़ा, तो उसी दिन हमें कंपनी बंद करने पर विचार करना चाहिए।"

छंटनी करने के बजाय, ड्रीम11 अपनी 1,000 कर्मचारियों वाली टीम, जिसमें 500 से ज़्यादा इंजीनियर शामिल हैं, को नए-नए उपक्रमों की ओर मोड़ रहा है। स्टोरीबोर्ड18 की एक रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी आरएमजी के बाद की चुनौतियों से निपटने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खेल सामग्री, वाणिज्य और प्रशंसक जुड़ाव पहलों पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

जैन ने 'ड्रीम11 3.0' के लिए दृष्टिकोण को रेखांकित किया, जो एक नया मॉडल है जो फ्री-टू-प्ले प्रारूपों, वैश्विक विस्तार और विज्ञापन और प्रायोजन के माध्यम से स्थायी मुद्रीकरण पर केंद्रित है। 30,000 करोड़ रुपये के मूल्य वाले और दो लाख से ज़्यादा रोज़गार देने वाले आरएमजी उद्योग को प्रतिबंध से भारी नुकसान हुआ है।

फिर भी, ड्रीम11 अपने पोर्टफोलियो को दोगुना कर रहा है, जिसमें फैनकोड, ड्रीमसेटगो, ड्रीमक्रिकेट और ड्रीममनी शामिल हैं, साथ ही मार्केटिंग और साझेदारी पर विवेकाधीन खर्च में कटौती कर रहा है।

जैन ने स्टोरीबोर्ड18 को बताया, "लेकिन हमारे लोग बने रहेंगे - और उन्हें खेल और एआई जैसी नई पहलों में लगाया जाएगा और हमारे मौजूदा पोर्टफोलियो का विस्तार किया जाएगा।" उन्होंने भविष्य के लिए अपने कर्मचारियों के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

एक अन्य गेमिंग कंपनी, विंज़ो, जो आरएमजी भी प्रदान करती थी, ने 22 अगस्त से अपनी संबंधित सेवाएँ बंद कर दीं। इसके तुरंत बाद कंपनी ने अमेरिका में अपने विस्तार की घोषणा की।

Web Title: Dream11 Will Not Layoff Employees, Will Cut Marketing Costs Instead CEO Confirms