इस भारतीय टेक सीईओ ने ट्विटर, मेटा, स्पॉटिफाई द्वारा निकाले गए हजारों कर्मचारियों को की नौकरी की पेशकश, जानें क्या कहा

Highlights एलन मस्क के ट्विटर के अधिग्रहण के बाद कंपनी के आधे कर्मचारियों को जाने दिया गया। माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, जिल्लो और स्पॉटिफाई जैसी कंपनियों ने भी नई हायरिंग पर रोक की घोषणा की है। मेटा ने 11,000 कर्मचारियों की छंटनी की है, जो कंपनी के कर्मचारियों की संख्या का लगभग 13 फीसदी है।

नई दिल्ली: तकनीकी क्षेत्र में मेटा और ट्विटर जैसी कंपनियां बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी कर रही हैं। दुनिया भर में इससे बड़ी तादाद में कर्मचारियों पर असर पड़ रहा है। इस बीच ड्रीम 11 के सीईओ और सह-संस्थापक हर्ष जैन ने उन भारतीयों को देश वापस बुलाया है, जिनकी छंटनी हाल ही में हुई है। जैन ने खासकर के एच1बी वीजा मुद्दों से जूझ रहे भारतीयों से देश लौटने की अपील की है।

यही नहीं खास बात ये है कि हर्ष जैन का कहना है कि ये कर्मचारी भारतीय तकनीकी कंपनियों की विकास क्षमता को साकार करने में मदद कर सकते हैं। जैन ने ट्वीट कर लिखा, "अमेरिका में सभी 2022 टेक छंटनी (52,000+!) के साथ कृपया भारतीयों को घर वापस आने (विशेष रूप से वीजा मुद्दों वाले) को याद दिलाने के लिए इस शब्द का प्रसार करें ताकि भारतीय टेक को अगले दशक में हमारी अति-विकास क्षमता का एहसास हो सके!"

With all the 2022 Tech layoffs (52,000+!) in the US, please spread the word to remind Indians to come back home (specially those with visa issues) to help Indian Tech realise our hyper-growth potential in the next decade! 🇮🇳 🇮🇳 🇮🇳 (1/3)