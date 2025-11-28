Dollar vs Rupee Today: डॉलर के सामने पस्त हुआ रुपया, सात पैसे टूटकर 89.43 प्रति डॉलर पर पहुंचा

November 28, 2025

Dollar vs Rupee Today:   अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 89.41 पर खुला; शुरुआती कारोबार में यह और गिरकर 89.43 पर आ गया, जो पिछले बंद स्तर से 7 पैसे की गिरावट दर्शाता है।

Dollar vs Rupee Today:  रुपया शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में सात पैसे कमजोर होकर 89.43 प्रति डॉलर पर आ गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और डॉलर में मजबूती से घरेलू मुद्रा दबाव में रही। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 89.41 प्रति डॉलर पर खुला। शुरुआती कारोबार में यह और लुढ़कर 89.43 प्रति डॉलर पर आ गया जो पिछले बंद भाव से सात पैसे की गिरावट दर्शाता है। रुपया बृहस्पतिवार को 14 पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 89.36 पर बंद हुआ था।

इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.04 प्रतिशत की बढ़त के साथ 99.56 पर आ गया। घरेलू शेयर बाजारों में सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 91.01 अंक चढ़कर 85,811.39 अंक पर जबकि निफ्टी 18.85 अंक की बढ़त के साथ 26,234.55 अंक पर आ गया।

अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.41 प्रतिशत की बढ़त के साथ 63.60 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बृहस्पतिवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 1,255.20 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। 

टॅग्स :DollarIndian RupeeStock marketडॉलरभारतीय रुपयाशेयर बाजार