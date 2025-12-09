Dollar vs Rupee: डॉलर के आगे रुपया गिरा, 10 पैसे टूटकर 90.15 पर पहुंचा

Dollar vs Rupee: रुपया मंगलवार को शुरुआती कारोबार में 10 पैसे टूटकर 90.15 प्रति डॉलर पर आ गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि अमेरिकी डॉलर मांग की मजबूत मांग से निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई और वे सतर्क रुख अपनाए हुए हैं। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.15 पर खुला जो पिछले बंद भाव से 10 पैसे की गिरावट दर्शाता है। रुपया सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.05 पर बंद हुआ था।

इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.04 प्रतिशत की गिरावट के साथ 99.04 पर रहा। घरेलू शेयर बाजार के मोर्चे पर शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 381.91 अंक की गिरावट के साथ 84,720.78 अंक पर जबकि निफ्टी 139.55 अंक फिसलकर 25,821.00 अंक पर आ गया।

अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.19 प्रतिशत की गिरावट के साथ 62.37 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) सोमवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 655.59 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

