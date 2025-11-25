Dollar vs Rupee: रुपये ने पकड़ी रफ्तार, डॉलर के मुकाबले 11 पैसे मजबूत हुआ, आयातकों को राहत
November 25, 2025
Dollar vs Rupee: अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 89.02 पर खुला और फिर शुरुआती कारोबार में 89.05 पर पहुंच गया।
Dollar vs Rupee: अंतररराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बीच मंगलवार को रुपया शुरुआती कारोबार में 11 पैसे की बढ़त के साथ 89.05 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। विश्लेषकों का कहना है कि डॉलर में मजबूती की वजह से रुपये पर दबाव बना हुआ है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 89.02 पर खुला और फिर शुरुआती कारोबार में 89.05 पर पहुंच गया।
बाद में यह 11 पैसे की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। सोमवार को रुपया 50 पैसे बढ़कर 89.16 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती का आकलन करने वाला डॉलर सूचकांक 0.06 प्रति बढ़कर 100.13 पर पहुंच गया। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट कच्चा तेल वायदा 0.33 प्रतिशत की गिरावट के साथ 63.16 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।