Diwali 2025: दिवाली शॉपिंग के लिए बजट फ्रेंडली है ये मार्केट, मिलेगा सस्ते में हर सामान
By अंजली चौहान | Updated: October 5, 2025 05:22 IST2025-10-05T05:22:57+5:302025-10-05T05:22:57+5:30
Diwali 2025: यहाँ आप आसानी से अपनी मनपसंद दिवाली पोशाक पा सकते हैं। साथ ही, आप जूते, एक्सेसरीज़ और भी बहुत कुछ खरीद सकते हैं।
Diwali 2025: दिवाली बस आने ही वाली है और हम सब इस रौशनी के त्यौहार का बड़े जोश के साथ स्वागत करने के लिए तैयार हैं। दिवाली की शॉपिंग के लिए दिल्ली-एनसीआर के बाज़ार अपनी रौनक, सस्ती कीमतों और उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। त्योहार को देखते हुए बाजार सजने शुरू हो गए हैं। और अगर इस दिवाली आप बजट फ्रेंडली दिवाली शॉपिंग करना चाहते हैं तो आइए दिल्ली एनसीआर की उन मार्केट के बारे में आपको बताते हैं जहां से आपको सारा सामान सस्ते में मिलेगा।
दिल्ली-NCR में शॉपिंग मार्केट
1- लाजपत नगर मार्केट
दिवाली पर अपने घर को सजाने के लिए ज़रूरी हर चीज़ मौजूद है। महंगे पर्दे, मनमोहक सजावटी सामान, खूबसूरत दीये और मोमबत्तियों से लेकर पूजा की थालियों तक, यहाँ सब कुछ मौजूद है। यहाँ आपको किफ़ायती गिफ्ट सेट, कटलरी और पारंपरिक परिधान भी मिल सकते हैं।
2- सदर बाज़ार
सदर बाज़ार दिल्ली का सबसे बड़ा थोक बाज़ार है। यदि आपको बड़ी मात्रा में सजावट का सामान, दीये, मोमबत्तियाँ, खिलौने, या छोटे उपहार खरीदने हैं, तो यह बाज़ार सबसे किफायती विकल्प है। यहाँ आपको पूजा का सामान, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सस्ते बर्तन, और डेकोरेशन के छोटे-मोटे आइटम थोक दरों पर मिलते हैं। कम बजट में ढेर सारी खरीदारी करने के लिए बेहतरीन है।
3- चांदनी चौक
पुरानी दिल्ली का यह ऐतिहासिक बाजार दिवाली की खरीदारी का सबसे बड़ा केंद्र है। यह विभिन्न विशिष्ट बाजारों में बंटा हुआ है, जहाँ आपको थोक (Wholesale) कीमतों पर सामान मिलता है।
4- सरोजिनी नगर मार्केट
सरोजिनी नगर मुख्य रूप से अपनी सस्ती और ट्रेंडी कपड़ों के लिए जाना जाता है, लेकिन दिवाली के दौरान यहाँ सजावट के सामान की भी अच्छी रेंज मिलती है। कम बजट में स्टाइलिश फेस्टिव कपड़े, घर को सजाने के लिए किफायती दीये, रंगोली का सामान, और सस्ते डेकोरेटिव पीस यहाँ मिल सकते हैं। अच्छी कीमतों के लिए यहाँ मोलभाव (Bargaining) करना आवश्यक है।
5- किनारी बाज़ार
किनारी बाज़ार दिल्ली का एक लोकप्रिय थोक बाज़ार है, जो दिवाली की खरीदारी के लिए भी सबसे अच्छी जगहों में से एक है। मोमबत्तियों से लेकर लैंपशेड, मिट्टी के बर्तनों से लेकर दीयों तक, यहाँ हस्तनिर्मित उत्पादों और घर की सजावट की वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है, जिन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए।
6- इंदिरा मार्केट
सजावटी घरेलू सामान, पर्दे, लाइटें, पत्थर की कारीगरी, धागे की कारीगरी, सजावटी कपड़े, कृत्रिम मालाएँ, सेक्विन वर्क, चाँदी और सोने के काम वाली वस्तुओं की दुकानों वाली संकरी गलियाँ किनारी बाज़ार को दिवाली के उपहारों की खरीदारी के लिए एक आदर्श बाज़ार बनाती हैं।
7- भागीरथ पैलेस
भागीरथ पैलेस लाइट फिक्स्चर, लैंप और लालटेन का एशिया का सबसे बड़ा थोक बाज़ार है। आपको विंटेज झूमर, स्टीमपंक लैंप, फेयरी लाइट्स, लैंप, लालटेन और दिवाली पर अपने घर को रोशन करने के लिए ज़रूरी हर चीज़ किफ़ायती दामों पर मिल जाएगी।
8- कमला नगर
कमला नगर बाज़ार साल भर खरीदारी के लिए एक आकर्षक जगह है, लेकिन दिवाली के आसपास तो और भी ज़्यादा रोमांचक हो जाता है। यहाँ शानदार शोरूम और किफ़ायती स्ट्रीट स्टोर दोनों हैं। पारंपरिक परिधानों से लेकर एक्सेसरीज़ और घर की सजावट तक, यहाँ वो सब कुछ है जो आपको ज़रूर देखना चाहिए।
9- आटा मार्केट, नोएडा
दिवाली की खरीदारी के लिए यह बाज़ार भी ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ घरेलू उपकरणों से लेकर कपड़े, बर्तन, एक्सेसरीज़, जूते और गिफ्ट पैक वगैरह सब कुछ मिलता है।
10- बंजारा मार्केट, गुरुग्राम
अगर आप दिवाली पर घर के लिए नया लुक चाहते हैं, तो यह बाज़ार बेहतरीन है। यह मुख्य रूप से फर्नीचर, विंटेज डेकोरेटिव आइटम्स और हस्तशिल्प की चीजों के लिए जाना जाता है, जो कम कीमतों पर उपलब्ध हैं।