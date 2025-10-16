Dhanteras 2025: धनतेरस के मौके पर इन 7 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में करें निवेश, धन की होगी वर्षा
By अंजली चौहान | Updated: October 16, 2025 08:57 IST2025-10-16T08:57:34+5:302025-10-16T08:57:41+5:30
Dhanteras 2025: जहां परम्पराएं सोने और चांदी पर जोर देती हैं, वहीं आधुनिक व्याख्याओं में विविध वित्तीय साधन शामिल हैं।
Dhanteras 2025: हिंदू कैलेंडर के अनुसार, चंद्र पखवाड़े के तेरहवें दिन मनाया जाने वाला धनतेरस, दिवाली उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। 2025 में, यह शनिवार, 18 अक्टूबर को पड़ेगा। देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा को समर्पित यह दिन, नई खरीदारी और निवेश के लिए, विशेष रूप से धन और समृद्धि से जुड़ी खरीदारी के लिए, बेहद शुभ माना जाता है।
परंपरागत रूप से, लोग इस दिन सोना, चांदी या बर्तन खरीदते हैं, लेकिन आधुनिक धनतेरस निवेश के चलन में कई वित्तीय और मूर्त संपत्तियाँ शामिल हो गई हैं।
इस धनतेरस पर इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को करें ट्राई
1- सोना और चांदी
सोना और चांदी खरीदना सबसे लोकप्रिय परंपरा बनी हुई है। आप सिक्के, बार या आभूषण जैसे भौतिक रूपों में से चुन सकते हैं, या डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का विकल्प चुन सकते हैं, जो भंडारण की परेशानी के बिना सुरक्षा और निवेश में आसानी प्रदान करते हैं।
2- सावधि जमा (FD)
सावधि जमा (एफडी) सुरक्षित और स्थिर माने जाते हैं। अगर आप एक निश्चित अवधि में गारंटीड रिटर्न की तलाश में हैं, तो यह एक अच्छा विकल्प है, खासकर रूढ़िवादी निवेशकों के लिए या अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए।
3- म्यूचुअल फंड और SIP
धनतेरस पर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) के ज़रिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना आपकी धन सृजन यात्रा शुरू करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। आप अपनी जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर इक्विटी, डेट या हाइब्रिड फंड चुन सकते हैं।
4- डिजिटल संपत्तियाँ
तकनीक-प्रेमी और उच्च जोखिम वाले निवेशकों के लिए, क्रिप्टोकरेंसी या डिजिटल संग्रहणीय वस्तुएँ (जैसे NFT) आकर्षक हो सकती हैं, हालाँकि इनमें काफी उतार-चढ़ाव होता है और इन्हें लेकर सावधानी बरतनी चाहिए।
5- रियल एस्टेट:
हालांकि इसके लिए बड़े बजट की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन संपत्ति खरीदना या रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) में निवेश करना समय के साथ धन बढ़ाने का एक तरीका माना जाता है।
6- शेयर बाजार
धनतेरस बुनियादी रूप से मज़बूत कंपनियों के शेयरों में निवेश शुरू करने का एक उपयुक्त समय है। कई निवेशक इसे इक्विटी बाजारों के माध्यम से दीर्घकालिक धन निर्माण की एक प्रतीकात्मक शुरुआत मानते हैं।
7- स्वास्थ्य और जीवन बीमा
धनतेरस व्यापक स्वास्थ्य या जीवन बीमा पॉलिसियों में निवेश करके अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने का भी एक अच्छा समय है, जो अक्सर अनदेखा किया जाने वाला लेकिन आवश्यक वित्तीय कदम है।