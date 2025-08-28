अमेरिकी टैरिफ के बावजूद 2038 तक भारत बन सकता है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

नई दिल्ली: ईवाई की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत दुनिया की पाँच सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभर रहा है और वैश्विक अनिश्चितताओं और अमेरिका द्वारा लगाए गए उच्च टैरिफ के बावजूद, 2038 तक 34.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के साथ दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता रखता है। इसमें कहा गया है कि क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के संदर्भ में भारत की अर्थव्यवस्था 2030 तक 20.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच सकती है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उचित प्रति-उपायों के साथ, भारत चुनिंदा भारतीय आयातों पर उच्च अमेरिकी टैरिफ के प्रतिकूल प्रभाव को वास्तविक जीडीपी वृद्धि के लगभग 10 आधार अंकों तक सीमित कर सकता है। इसमें कहा गया है कि टैरिफ दबाव और व्यापार में मंदी जैसी वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, भारत का लचीलापन घरेलू मांग पर उसकी निर्भरता और आधुनिक तकनीकों में बढ़ती क्षमताओं से उपजा है।

रिपोर्ट में कहा गया है, "उपयुक्त नीतियों के साथ, अमेरिकी टैरिफ प्रभाव को जीडीपी के लगभग 0.1 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि वित्त वर्ष 2026 में भारत की 6.5 प्रतिशत की अपेक्षित वृद्धि में अधिकतम 10 आधार अंकों की कमी। इसलिए, अमेरिकी टैरिफ के कारण मध्यम अवधि में भारत की औसत वृद्धि अधिकतम 6.4 प्रतिशत तक कम हो सकती है।"

भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

आईएमएफ का अनुमान है कि वित्त वर्ष 25 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (पीपीपी) 14.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगा - जो बाजार विनिमय दर के संदर्भ में मापे जाने पर लगभग 3.6 गुना अधिक है। इस प्रकार, भारत पहले से ही चीन और अमेरिका के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

रिपोर्ट में कहा गया है, "यदि 2030 के बाद, भारत और अमेरिका 2028-2030 के दौरान (आईएमएफ के पूर्वानुमानों के अनुसार) क्रमशः 6.5 प्रतिशत और 2.1 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर बनाए रखते हैं, तो भारत 2038 तक पीपीपी के संदर्भ में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ सकता है।"

भारत के 2028 तक बाजार विनिमय दर के संदर्भ में जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का भी अनुमान है।

