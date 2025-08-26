Dentsu Lays Off: लागत में कटौती के प्रयास के तहत डेंटसु ने वैश्विक स्तर पर अपने 3,400 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला
By रुस्तम राणा | Updated: August 26, 2025 09:57 IST2025-08-26T09:57:06+5:302025-08-26T09:57:06+5:30
भारत में बर्खास्त किए गए कर्मचारियों की संख्या स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि यह संख्या काफी बड़ी होगी।
Dentsu Lays Off: दुनिया की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट संचार कंपनियों में से एक, डेंट्सू ने अपने 3,400 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। 124 साल पुरानी इस जापानी दिग्गज कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक संदेश में, कंपनी के अध्यक्ष और वैश्विक सीईओ, हिरोशी इगाराशी ने कहा,
"वित्त वर्ष की पहली छमाही में, हमारे जापानी कारोबार ने रिकॉर्ड-उच्च शुद्ध राजस्व और अंतर्निहित परिचालन लाभ हासिल किया। इसने लगातार नौवीं तिमाही में भी वृद्धि दर्ज की और लगातार तीसरी तिमाही में पाँच प्रतिशत से अधिक की जैविक वृद्धि हासिल की। इसके अतिरिक्त, लागत नियंत्रण के माध्यम से, समेकित अंतर्निहित परिचालन लाभ में 7.2% की वृद्धि हुई और परिचालन मार्जिन में एक प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके विपरीत, अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में तीनों क्षेत्रों में नकारात्मक वृद्धि जारी रही, जिसके परिणामस्वरूप प्रदर्शन बेहद चुनौतीपूर्ण रहा।"
इगाराशी ने कहा कि वैश्विक लागत में कटौती के उपाय के तहत अंतरराष्ट्रीय कारोबार में लगभग आठ प्रतिशत की "कर्मचारियों की संख्या में कमी" की जा रही है। भारत में बर्खास्त किए गए कर्मचारियों की संख्या स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि यह संख्या काफी बड़ी होगी।