दिल्ली में राहत की फुहार?, 47 से 60 रुपये प्रति किग्रा की रियायती दर टमाटर, एनसीसीएफ की घोषणा

नई दिल्लीः केंद्र ने राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी में टमाटर की 47 से 60 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर खुदरा बिक्री की शुक्रवार को घोषणा की। इस पहल का मकसद खरीदारों को राहत प्रदान करना है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बताया कि एनसीसीएफ चार अगस्त से आजादपुर मंडी से टमाटर खरीद रहा है और न्यूनतम मुनाफे पर उनकी खुदरा बिक्री कर रहा है। मंत्रालय ने कहा, ‘‘ आज तक एनसीसीएफ ने खरीद लागत के आधार पर 47 रुपये से 60 रुपये प्रति किलोग्राम की खुदरा कीमतों पर 27,307 किलोग्राम टमाटर बेचे हैं।’’

खुदरा बिक्री एनसीसीएफ के नेहरू प्लेस, उद्योग भवन, पटेल चौक और राजीव चौक स्थित खुदरा दुकानों के साथ-साथ शहर भर में विभिन्न स्थानों पर संचालित छह से सात वैन के माध्यम से की जा रही है। एनसीसीएफ द्वारा पिछले कई वर्षों में भी इसी तरह की पहल की गई है। मंत्रालय ने कहा कि बारिश के कारण दिल्ली में टमाटर की कीमतों में अस्थायी रूप से बढ़ोतरी हुई है।

लेकिन अखिल भारतीय औसत मूल्य स्थिर बना हुआ है। दिल्ली में टमाटर का वर्तमान औसत खुदरा मूल्य 73 रुपये प्रति किलोग्राम है, जिसका मुख्य कारण जुलाई के अंतिम सप्ताह से उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में हुई भारी बारिश है। मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘मौसम संबंधी इस व्यवधान के कारण जुलाई के अंत तक कीमतें 85 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गईं।’’

हालांकि, पिछले सप्ताह आजादपुर मंडी में दैनिक आवक में सुधार और स्थिरता के साथ मंडी और खुदरा कीमतों दोनों में गिरावट आनी शुरू हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि देश भर के विभिन्न केंद्रों पर खुदरा कीमतें किसी बुनियादी मांग-आपूर्ति असंतुलन या उत्पादन में कमी के बजाय अस्थायी स्थानीय कारकों से प्रभावित होती हैं।

इसके विपरीत, चेन्नई और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों में कीमतों में ऐसी कोई वृद्धि नहीं देखी गई है। चेन्नई और मुंबई में वर्तमान औसत खुदरा मूल्य क्रमशः 50 रुपये प्रति किलोग्राम और 58 रुपये प्रति किलोग्राम है जो दिल्ली की प्रचलित कीमत से काफी कम है। टमाटर का अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य वर्तमान में 52 रुपये प्रति किलोग्राम है जो 2024 के 54 रुपये प्रति किलोग्राम और 2023 में 136 रुपये प्रति किलोग्राम से कम है। मंत्रालय ने कहा कि गत वर्षों के विपरीत इस मानसून के मौसम में आलू, प्याज और टमाटर जैसी प्रमुख सब्जियों की कीमतें नियंत्रण में हैं।

इस वर्ष, सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए तीन लाख टन प्याज खरीदा है। मंत्रालय ने कहा, ‘‘ भंडार (बफर) से प्याज का संतुलित और लक्षित आवंटन सितंबर से शुरू होने की उम्मीद है। ’’ चालू कैलेंडर वर्ष के दौरान खाद्य वस्तुओं की कीमतें काफी हद तक स्थिर और नियंत्रित रही हैं।

मंत्रालय द्वारा निगरानी की जाने वाली अधितकतर वस्तुओं की कीमतें आठ अगस्त तक सालाना आधार पर स्थिर हैं या फिर उसमें कमी का रुख है। घर में बनी थाली की कीमत में जुलाई 2025 में 14 प्रतिशत की गिरावट इस महीने के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति में निरंतर कमी को दर्शाती है।

